Taróloga faz revelação surpreendente sobre Adriane Galisteu e Ayrton Senna em vidas passadas

A pedido da CARAS Brasil, a taróloga Isabel Fogaça revela o que as cartas mostram sobre Adriane Galisteu e Ayrton Senna em vidas passadas

Desde que a minissérieSenna, que retrata a vida e a carreira do tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994), estreou na Netflix, só se fala em Adriane Galisteu (51) nas redes sociais. Isso por que a produção acabou sendo bastante criticada por minimizar o romance dos dois. O casal ficou junto por cerca de um ano e meio antes da morte do piloto. Ele sofreu um acidente durante o GP de San Marino e morreu aos 34 anos. A pedido da CARAS Brasil, a taróloga Isabel Fogaça revela o que as cartas mostram sobre Senna e Galisteu.

“O propósito espiritual dos dois juntos foi um propósito de vidas passadas. Eu não digo isso de forma romântica, pois eles não eram almas gêmeas, mas eu sinto que eram almas compatíveis que já cumpriram muitos propósitos juntos, já foram familiares, já foram amigos, já foram namorados e tiveram uma criança entre eles em vidas passadas”, diz Isabel. “E é como se ele tivesse batido o olho nela e ele lembrasse de tudo isso, a nível inconsciente. A alma dos dois tiveram muitos encontros em muitas vidas”, continua.

Apesar da compatibilidade entre os dois, a relação foi sim marcada por muitos conflitos envolvendo a família de Senna. A taróloga explica que muitas pessoas foram contra o relacionamento, mas o piloto sempre persistia, pois para ele, segundo o tarot, o ideal era ficar com Galisteu. “Eu vejo que muitas pessoas foram contra. O Cinco de Paus saiu na tiragem. Ele mostra muito conflito dentro desse relacionamento. Não entre ele e Adriane, mas pessoas ao redor que lutavam para eles não ficarem juntos e, principalmente, por achar ela menina demais ou achar ela vulgar”, fala.

Segundo a espiritualista, quanto mais as pessoas lutavam contra, mais o piloto queria ficar com ela. “O Rei de Ouros saiu na tiragem. É o rei que deseja filho, é o rei que deseja ir em frente. Ele achava certo ficar com ela, ele achava certo ter uma família com ela, ele achava certo dar oportunidades para ela, porque eu sinto que ele quis dar oportunidades para ela, sinto que ele quis dar visibilidade para ela; além de estar do lado dela, ter um relacionamento, e isso, mais uma vez, para compensar questões de vidas passadas”, explica.

A taróloga conclui falando sobre a percepção de Senna sobre o relacionamento. O tarot mostrou, de acordo com Isabel, que ele se apaixonou por Galisteu de forma instantânea. “Vejo que ele ficou encantado desde a primeira vez que ele a viu. A carta do louco mostra ele vislumbrado, talvez tenha sido a mulher mais bonita que ele já viu na vida. Ele amava a simplicidade dela, as cartas mostram que as pessoas se aproximavam dele por causa do dinheiro dele, por conta da fama, mas ela não pensava nisso. O amor deles era genuíno”, finaliza.

Leia também:Numerologia revela personalidade de Ravi, filho de Eliezer e Viih Tube

VEJA PUBLICAÇÃO DE ADRIANE GALISTEU NO INSTAGRAM: