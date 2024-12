Paulo Miklos: Atualização sobre o quadro de saúde dele, que segue internado

O cantor e ator Paulo Miklos segue internado em um hospital de São Paulo e a equipe revela atualização sobre o quadro de saúde dele

O cantor e ator Paulo Miklos segue internado em um hospital de São Paulo. Nesta sexta-feira, 13, o site Metrópoles compartilhou uma atualização sobre o estado de saúde do artista.

Segundo a publicação, a equipe dele informou que Miklos segue com seu quadro de saúde evoluindo bem, dentro do prazo previsto e sem intercorrências. No entanto, ele ainda não possui previsão de alta.

O que aconteceu com Paulo Miklos?

O cantor e ator Paulo Miklos foi internado em um hospital de São Paulo na manhã de quarta-feira, 11, com quadro de gastroenterite. De acordo com o Portal Leo Dias, ele precisou ficar em observação na UTI.

A equipe do artista informou que o quadro de saúde dele não é grave. "Não está acontecendo nada, ele está com uma gastroenterite, só isso. Não foi encontrado desacordado em casa, está tudo bem", disse a diretora-executiva Renata Galvão, esposa dele, à Quem.

"Paulo foi internado motivado por uma gastroenterite, nada grave, e já está em processo de cura", declarou a equipe. Por enquanto, a família não revelou mais detalhes sobre o tratamento ou o diagnóstico dele.

Paulo Miklos é casado

O cantor Paulo Miklosé casado com Renta Galvão. Os dois estão juntos há 5 anos.

Em 2022, quando completaram 3 anos de união, ele fez uma homenagem especial para a amada nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma foto do casal em um clique descontraído durante a cerimônia de casamento e, na legenda, escreveu uma linda declaração de amor.

"Hoje é o nosso aniversário de casamento! Felicidade e amor sem fim! Te amo, Renata Galvão Miklos. Três anos e uma pandemia terrível ou uma longa lua de mel? Os melhores momentos da vida são ao teu lado", declarou Paulo.