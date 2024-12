Como está Lula? Novo boletim médico atualiza estado de saúde do presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado em um hospital após passar por um procedimento no cérebro e um novo boletim foi divulgado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado em um hospital após passar por um procedimento no cérebro. Na manhã desta sexta-feira, 13, o Hospital Sírio-Libanês divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde dele. Segundo os médicos, ele deixou a UTI.

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos. Segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores. O Presidente continua sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio”, atualizou.

O que aconteceu com Lula?

Vale lembrar o presidente Lula passou por uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira, 10, no Hospital Sírio Libanês em São Paulo. Após sentir dores na cabeça, o político procurou a unidade do hospital em Brasília e precisou ser transferido para a capital paulista para passar pelo procedimento no cérebro.

Ao ser atendido, Luiz Inácio Lula da Silva fez uma ressonância magnética, exame que detectou uma hemorragia intracraniana. O sangramento foi em decorrência do acidente doméstico que ele sofreu no dia 19/10.

Já nesta quinta-feira, 12, Lula o político realizou um novo procedimento para evitar sangramentos futuros. De acordo com o site G1, o médico Roberto Kalil informou que Lula realizarou um procedimento endovascular para embolizar a artéria meníngea e evitar que ele volte a ter hematomas no cérebro no futuro. O procedimento não é considerado uma cirurgia, apenas uma intervenção.

“Esse tipo de embolização é um tipo de cateterismo. Ele vai embolar a artéria meníngea porque, quando você drena o hematoma, existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento”, disse o médico.

