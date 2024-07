Sonia Abrão defende Davi: 'Votaria nele de novo para campeão do BBB'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Sonia Abrão sai em defesa do ex-BBB, Davi, e analisa sua trajetória após o reality

Nos últimos dias, mais uma vez o campeão do BBB 24, Davi (21) se envolveu em algumas polêmicas. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista Sonia Abrão (61) sai em defesa do brother e reforça seu apoio ao ex-motorista de aplicativo: "Votaria nele de novo para campeão do BBB".

Sem medo de emitir a sua opinião, a apresentadora da Rede TV! comenta que sua torcida pelo ex-BBB permanece a mesma. Na opinião de Sonia Abrão, o campeão desta edição da casa mais vigiada do país está sendo alvo de críticas porque muitas pessoas não aceitam sua vitória.

“A minha torcida pelo Davi continua a mesma, espero que se dê bem na vida! Votaria nele de novo para campeão do BBB! Sua vitória é inquestionável, mas tem uma onda de haters que não aceita”, declara a apresentadora.

Apesar de sua torcida, Sonia analisa que a trajetória de Davi após o BBB 24 tem sido bastante polêmica: “Continua passando aqui fora tudo o passou dentro do BBB. Ainda vigiado 24 horas por dia. Excesso de cobrança e pouca aceitação!”

FUGIU DA RAIA

Para quem não acompanhou, Davi revelou ao público que não estava se sentindo bem após realizar uma grande tatuagem no braço. Ao contar que estava com febre e dor de cabeça, ele publicou em suas redes sociais uma imagem de um termômetro marcando 38.6º.

Na ocasião de toda essa polêmica, Davi chegou a desmarcar às pressas o encontro com Tamires Assis, sua affair que estava embarcando para Salvador, na Bahia. Sonia Abrão acredita que ele não queria se encontrar com a jovem naquele dia.

"Se juntar o mal-estar passageiro, a foto e a ida dele ao shopping no mesmo dia, uma coisa fica bem evidente: ele não queria se encontrar com a Tamires, fugiu da raia! Um jeito torto de interromper algo que poderia virar namoro e não estava a fim!", declara.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL: