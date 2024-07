Davi Brito cancela encontro com affair durante viagem dela rumo a Salvador

O novo affair de Davi Brito, Tamires Assis estava na conexão de voos para encontrar o influenciador quando teve o encontro cancelado por ele

Depois de se declarar ansioso pela visita do affair a Salvador, Davi Brito cancelou os planos com Tamires Assis, em decorrência de uma febre repentina, relatada por ele mais cedo aos seguidores, nesta terça-feira (16). No entanto, a musa do Boi Garantido recebeu a notícia pouco antes de chegar a Bahia, quando estava em uma conexão na cidade de Brasília, o que fez com que ela tivesse que comprar uma nova passagem para retornar a Manaus, no Amazonas, e esperasse por mais algumas horas.

"Boa noite, gente. Estou aqui no aeroporto de Brasília, minha conexão para Salvador, mas vou ter que retornar daqui até Manaus, por uma decisão que o Davi teve. Ele disse que não estava bem e eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro com a febre, dizendo que ele estava passando muito mal", relatou Tamires.

EITA! Tamires Assis, affair de Davi, afirma que estava em Brasília, entrando no avião com destino a Salvador, quando Davi mandou mensagem informando estar doente e pedindo para ela retornar para Manaus. pic.twitter.com/kWnj3tSYxZ — Central Reality (@centralreality) July 17, 2024

Tamires e Davi se conheceram durante o Festival de Parintins, no Amazonas, desde então tem trocado interações nas redes. O campeão do BBB 24 já havia dito que se encontraria com o affair, o que terá de ficar para uma próxima oportunidade: "Semana que vem, com fé em Deus, se der tudo certinho, ela já vai estar aqui comigo", disse ele recentemente.

Aos seguidores, Davi já havia relatado que se sentiu indisposto e, por isso, decidiu pausar até mesmo os conteúdos das redes sociais até que melhorasse. O influenciador disse que teve dor de cabeça e febre, postando a foto do termômetro que marcava 38.6ºC.

Febre falsa?

Poucas horas depois de publicar a foto do termômetro, internautas apontaram que o clique poderia não ser de autoria de Davi. Uma imagem idêntica a publicada por ele nos stories foi encontrada entre as imagens do Google. A comparação fez com que algumas pessoas especulassem que o influencer estaria forjando uma doença.