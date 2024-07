Davi Brito é visto em shopping após 'furar' encontro com Tamires Assis

Após se envolver em polêmica por "furar" encontro com affair em decorrência de um suposto mal-estar, Davi Brito foi visto no shopping

Após gerar polêmica nas redes sociais por "furar" o encontro com o affair, Tamires Assis, Davi Brito foi visto passeando em um shopping de Salvador acompanhado da irmã, Raquel Brito, o que gerou ainda mais dúvidas nos internautas sobre a veracidade do mal-estar do influenciador, que teria motivado cancelamento com a modelo.

Vale lembrar que o influenciador publicou uma foto de um termômetro que marcava 38,6ºC, para mostrar aos seguidores que estava mal, e a mesma imagem foi enviada Tamires, como ela mesma apontou. No entanto, internautas encontraram o registro na página de imagens do Google, o que fez com que especulassem o real estado de saúde do ex-BBB.

No vídeo publicado nas redes sociais, o rapaz aparece cumprimentando alguns fãs que estavam no local. O registro foi gravado em uma unidade da Polícia Federal, dentro do Shopping da Bahia, em Salvador.

Tamires e Davi trocam unfollow

Prestes a embarcar em um vôo para a Bahia, Tamires recebeu uma mensagem do influenciador cancelando o encontro dos dois, o que a deixou surpresa. Como relatou a jovem ao GShow, ela sugeriu que estivesse ao lado dele para ajudá-lo a se cuidar, o que Davi recusou.

Por fim, a modelo precisou passar a noite de terça-feira (17) em um hotel de Brasília até o dia seguinte, quando embarcou em um vôo de volta até Manaus. Durante a entrevista, Tamires se mostrou incerta sobre o futuro da relação com o campeão do BBB 24, apontando que era difícil de saber se os dois seriam amigos depois disso:

"Depois disso tudo, não tenho ideia, mas, na minha cabeça, não tem compatibilidade, não vejo mais um casal entre a gente, não consigo confiar. Não sei se pode continuar uma amizade, não sei", disse ela. Seguido da declaração, os dois deixaram de se seguir no Instagram.