Sonia Abrão sai em defesa de ex-BBB Davi após polêmica: 'Abatido'

A apresentadora Sonia Abrão mencionou 'perseguição' ao opinar sobre última polêmica envolvendo a vida pessoal do ex-BBB Davi

A apresentadora Sonia Abrão decidiu comentar a polêmica envolvendo a vida pessoal de Davi Brito, campeão do BBB 24. Durante o programa 'A Tarde é Sua', de quarta-feira, 17, a comunicadora deu sua sincera opinião a respeito da última repercussão com o nome do ex-participante do reality show da Globo.

Para quem não acompanhou, Davi está entre os assuntos mais comentados da web desde o início da semana, quando revelou ao público que não estava se sentindo bem após realizar uma grande tatuagem no braço. Na ocasião, o jovem chegou a desmarcar às pressas o encontro com Tamires Assis, sua affair que estava embarcando para Salvador, na Bahia.

Ao contar que estava com febre e dor de cabeça, Davi Brito publicou em suas redes sociais uma imagem de um termômetro marcando 38.6º. No entanto, momentos depois, internautas passaram a apontar uma possível farsa do ex-BBB, uma vez que a foto compartilhada por ele faz parte de um banco de imagens da internet.

Com isso, Sonia Abrão saiu em defesa do baiano. De acordo com a apresentadora da RedeTV!, Davi usou a imagem apenas para ilustrar a febre, uma vez que a reação de seu corpo após a tatuagem seria algo natural. "Pode te dar sensação de febre, realmente. Eu achei ele bastante abatido", declarou.

"Bem, ele não estava mesmo. Mas o pessoal prestou mais atenção no termômetro que ele colocou para ilustrar, e a coisa pegou ali. [Começaram a falar que] 'O Davi está mentindo, o Davi está perdido'. Mas, para a gente aqui, fora isso que é uma bobagem, ele realmente não está bem", continuou a comunicadora.

Por fim, Sonia Abrão deixou um conselho para o campeão do BBB 24. "Os grandes campeões das últimas edições [do BBB], eles são perseguidos. O pós-BBB deles é uma coisa sofrida. Ele precisa tirar umas férias, se reposicionar, se cercar de profissionais de verdade", disse ela.

Affair de Davi se pronuncia após polêmica

A dançarina Tamires Assis se viu envolvida em uma polêmica após revelar publicamente que Davi Brito, campeão do BBB 24, havia cancelado o encontro do casal. A musa do Boi Garantido, que já estava embarcando para Salvador, na Bahia, precisou interromper a viagem às pressas durante a noite de terça-feira, 16.

Na ocasião, Tamires informou que o ex-BBB estava doente e, por isso, decidiu adiar a visita da manauara em sua casa. A justificativa de Davi, no entanto, passou a ser questionada por internautas, que duvidaram da veracidade das informações.

Agora, a dançarina rompeu o silêncio e decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre o ocorrido. Em entrevista ao site 'Gshow', a affair de Davi Brito lamentou que os planos de passar os próximos dias na companhia do ex-brother tenham mudado de última hora. De acordo com a manauara, o jovem foi quem cancelou o encontro; confira mais detalhes!