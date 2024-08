Simone Biles presta apoio a Jordan Chiles após perda de medalha olímpica

Jordan Chiles perdeu a medalha de bronze após o Comitê Arbitral do Esporte acatar o pedido da Romênia e reavaliar nota dada à ginasta Ana Barbosu

Simone Biles prestou solidariedade a amiga e ginasta Jordan Chiles após uma reavaliação do pódio olímpico de ginástica artística, no solo individual, neste sábado.

Na competição, Chiles havia terminado em terceiro lugar, atrás de Rebeca Andrade e Biles. Porém, a federação da Romênia recorreu ao Comitê Arbitral do Esporte (CAS) com um pedido de reavaliação da nota de duas de suas atletas, Sabrina Voinea e Ana Barbosu. Como resultado, a comissão se mostrou favorável ao ponto dos romenos, elevando Barbosu ao terceiro lugar.

"Quero te mandar muito amor, Jordan. Mantenha a sua cabeça erguida. Você é uma campeã olímpica e ós amamos você", escreveu a atleta em seu Instagram. Ao lado da amiga e de outras colegas do time norte-americano, Biles conquistou a medalha de ouro na prova geral em grupos, durante as Olimpíadas.

Simone Biles conforta Jordan Chiles (Foto: Reprodução/Instagram)

Nas redes, Jordan se pronunciou sobre o assunto e disse que irá ficar distante das web por algum tempo: "Vou tirar um tempo para me retirar das redes sociais. Isso é pela minha saúde mental. Obrigada", escreveu a jovem.

Entenda mais sobre a perda da medalha

Jordan havia tirado uma nota inferior a da romena Ana Barbosu, que já comemorava a vitória do bronze na ocasião. Porém, o placar foi alterado após a equipe dos EUA pedir por uma avaliação da nota, o que elevou a posição de Chiles para o primeiro lugar e jogou a romena para a quarta posição.

No entanto, após análise da ação movida pela Federação da Romênia, o CAS concordou que a alteração foi injusta, já que Chiles estourou o tempo de apresentação, algo que deveria ser descontado. Com a mudança no placar, Ana passou para a terceira posição e Jordan passou para a quinta, ficando atrás da colega da nova medalhista olímpica, Sabrina Voinea.

Antes do pedido de reavaliação oficial, no dia da final, Nadia Comaneci, um dos maiores nomes da ginástica que é de origem romena, já havia apontado um problema com a avaliação das conterrêneas.