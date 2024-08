Nadia Comaneci encontra Rebeca Andrade após ouro olímpico e atitude surpreende

A vitória do ouro olímpico por Rebeca Andrade na final do solo não passou despercebida por Nadia Comaneci, um dos maiores nomes da ginástica artística

A final do solo feminino nas Olimpíadas de 2024 fez o nome de Rebeca Andrade virar um dos assuntos do momento, já que a brasileira conquistou o ouro olímpico, desbancando até mesmo a campeã mundial Simone Biles, nesta segunda-feira (5).

Diante disso, o talento da ginasta não passou despercebido por Nadia Comaneci, um dos maiores nomes da ginástica artística, que elevou o nível das competições após se tornar a primeira ginasta a conquistar uma nota máxima na modalidade. Ao ver Rebeca, Nadia se apressou para parabenizar a jovem e abraçá-la.

A ex-atleta pegou Rebeca de surpresa e deu um abraço apertado na jovem com uma expressão de surpresa, em decorrência da performance da ginasta. Na web, o momento viralizou: "Que honra! Rebeca viveu esse momento com a Nadia, que fez história", escreveu um usuário do X."Esse abraço apertado vale mais que milhões, mais que medalhas. Nadia e Rebeca são lendas vivas", opinou a outra.

Nadia Comaneci é de origem Romena e competiu pela União Soviética entre os anos 70 e 80. Ainda adolescente, aos 14 anos, a ginasta elevou o nível da competição após tirar 7 notas 10 no nível internacional, o que fez com que os parâmetros avaliativos se tornassem ainda mais altos.

Rebeca Andrade vence ouro olímpico

Na sua última competição antes de dar adeus a Paris, Rebeca andrade brilhou na apresentação solo da ginástica artística. A jovem performou ao som das músicas End of Time, de Beyoncé, e Movimento da Sanfoninha, de Anitta, ganhando nota 14.166.

Quando subiu ao pódio, a atleta foi exaltada pelo torcedores brasileiros e recebeu reverências das ginastas Simone Biles, que ficou com a medalha de prata, e de Jordan Chiles, que ganhou o bronze. Ainda que tentasse segurar, o momento também levou Rebeca às lagrimas, quando o hino nacional brasileiro começou a tocar.