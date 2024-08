Ginasta Jordan Chiles perde medalha olímpica para romena Ana Barbosu

Federação da Romênia foi beneficiada após o recurso de reavaliação das notas das ginastas Jordan Chiles, dos EUA, e da romena Ana Barbosu

Ana Barbosu, da Romênia, voltou ao pódio olímpico de ginástica artística, mesmo após o fim dos Jogos de Paris. Neste sábado (10), o jornal Euronews, aformou que o Comitê Arbitral do Esporte (CAS) foi positivo ao recurso da Federação romena, que pediu a reavaliação das notas da atleta e da norte-americana Jordan Chiles, até então, classificada na terceira posição. Nas redes, Jordan se pronunciou sobre o assunto bastante abalada.

O incidente ocorreu durante a final do solo nas Olimpíadas, onde Jordan subiu ao terceiro lugar do pódio, atrás da colega de time, Simone Biles, e de Rebeca Andrade do Brasil. Na ocasião, Ana já estava comemorando a medalha, quando Jordan recebeu uma pontuação maior do que a dela e, consequentemente, a medalha de bronze.

Segundo o CAS, os Estados Unidos recorreu no dia da competição para reavaliar a nota de Chiles, porém, foi desconsiderado que a atleta ultrapassou o tempo máximos dado às ginastas para concluir seu solo. Diante disso, a mudança desfavoreceu Jordan em duas posições, sendo Ana Baborsu colocada no terceiro lugar, com o bronze, e a amiga de equipe dela, Sabrina Voinea, em quarto lugar.

O pedido da Federação romena foi feito com apoio de Nadia Comeneci, que nasceu no país e revolucionou a história da ginástica olímpica entre os anos 70 e 80. No dia da competição, a ex-ginasta se mostrou bastante revoltada com a concordância do júri com o recurso norte-americano e pediu também a revisão das notas de Sabrina e Ana.

Jordan Chiles desabafa nas redes sociais

Pouco após a veiculação da notícia pela imprensa internacional, Jordan surgiu bastante abalada com o ocorrido. No primeiro story, a atleta publicou vários corações partidos e em seguida anunciou: "Tirarei esse tempo para me retirar das redes sociais, pela minha saúde mental... Obrigada", disse ela.

Apesar da perda da medalha de bronze individual, Chiles conquistou uma medalha de ouro com a equipe dos EUA no geral individual.