Saiba quem são os cinco filhos de Roberto Justus

De idades e mães diferentes, os filhos de Roberto Justus causam curiosidade na rede social; saiba quem são os cindo herdeiros do empresário

Os filhos Roberto Justus geram curiosidade nos internautas sobre quem são, principalmente por serem de idades distintas e mães diferentes. Herdeiros do empresário e apresentador, alguns deles seguem os passos do pai no mundo dos negócios e outros aproveitam o talento de comunicação dele para trabalhar na rede social.

Prova disso são as mais conhecidas, Fabiana Justus e Rafaella Justus, que fazem sucesso na web com seus posts. A caçulinha Vicky Justus, apesar da pouca idade, também encanta quando surge falando e exibindo seus looks com a mãe, a influenciadora Ana Paula Siebert. Mas, além do trio ainda tem mais dois, o primogênito do empresário, Ricardo Justus, e Luiza Justus, que preferem pouca exposição na internet.

Ricardo Justus

Filho mais velho de Roberto Justus, Ricardo Justus, de 41 anos, é fruto do casamento do empresário com Sacha Cryzman, com quem teve Fabiana Justus. O primogênito herdou a veia de negócios do pai e é cofundador e CEO de um estúdio de games e storytelling, com escritórios em São Paulo e Los Angeles, nos EUA.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Justus (@rickyjustus)

Na rede social, ele está como Ricky Justus e compartilha sobre o seu trabalho além de alguns cliques de sua família. Ele é casado com a influenciadora Fran Fischer Justus, com quem teve dois filhos, Arthur e Stella.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fran Fischer Justus (@ffran)

Fabiana Justus

A segunda filha de Roberto Justus é Fabiana Justus, também do casamento com Sacha Cryzman. A influenciadora já era conhecida pelo público na internet pelas suas postagens de moda e família. Após descobrir a leucemia mieloide aguda, em janeiro de 2024, a empresária do ramo da moda conquistou mais seguidores ao postar sua luta contra o câncer.

Fabiana Justus é casada com o empresário Bruno Levi D'Acona, com quem teve as gêmeas, Chiara e Sienna, e depois o caçulinha, Luigi. As gestações também foram postadas na rede social e ela falou sobre o tratamento de fertilização que fez para engravidar deles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Luiza Justus

A terceira filha de Roberto Justus, Luiza Justus, diferente da irmã Fabiana Justus, que é sua melhor amiga, não compartilha tanto na rede social. A herdeira do empresário tem uma rede de salão de beleza express em São Paulo.

A jovem, de 31 anos, é fruto do casamento de Roberto Justus com Gisela Prochaska. Com cerca de 200 mil seguidores no Instagram, ela posta fotos com a mãe, o marido, Stephan Panico, com quem se casou em uma cerimônia luxuosa em 2022, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Justus Panico (@lujustus)

Rafaella Justus

Filha de Roberto Justus com a apresentadora Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, faz sucesso na rede social e já tem milhões de seguidores. Apesar da pouca idade, a jovem chama a atenção com sua maturidade ao falar de alguns temas e rebater críticas sobre sua aparência após fazer cirurgia plástica no nariz.

Cheia de estilo, ela surpreende com as combinações de suas roupas e itens de gife em seus looks do dia. Nos últimos tempos, Rafa Justus tem causado bastante curiosidade de como será sua grande festa de 15 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)

Vicky Justus

A última filha de Roberto Justus é Vicky Justus, de 4 anos, do casamento atual do empresário com Ana Paula Siebert. A pequena é sucesso na web com sua carinha fofa, estilo e desenvoltura ao falar em vídeos de receita e outros assuntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

