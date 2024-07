Fabiana Justus mostra a família fantasiada no mesversário do filho caçula

A influenciadora digital Fabiana Justus encantou ao mostrar a família fantasiada para comemorar os 11 meses do filho, Luigi

Fabiana Justus encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a comemoração do mesversário do filho caçula, Luigi. O menino, fruto de seu casamento com o empresário Bruna D'Ancona, completou 11 meses de vida nesta sexta-feira, 19.

Para celebrar a data especial, o pequeno ganhou uma festa com o tema do filme 'Mágico de Oz', e explodiu o fofurômetro ao surgir de leão medroso. As irmãs mais velhas de Luigi, as gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e o papai e a mamãe também se fantasiaram como os personagens da história.

"Luigi - 11 Meses. Mágico de Oz", escreveu a influenciadora digital ao mostrar os detalhes da festa do caçula no feed do Instagram.

Os internautas adoraram o tema. "Ahhh que coisa mais linda, amei", disse uma seguidora. "Lindos demais! Viva o Luigi!", escreveu outra. "Mais um tema perfeito!! Estou encantada com as fotos!! Vocês arrasaram!", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabi Justus explica por que não pode tomar sol durante tratamento

Fabiana Justus passou por um transplante de medula óssea em março desse ano como parte do tratamento de leucemia e a doença já está em remissão, no entanto, ainda é preciso tomar alguns cuidados. Em sua conta no Instagram, a empresária compartilhou uma foto em que aparece de chapéu, óculos escuros e blusa de manga comprida, tudo isso para se proteger do sol, e explicou o motivo de tanta proteção.

"Para quem está perguntando porque não pode tomar sol... quem faz transplante de medula óssea realmente não pode tomar sol. Eles falam que por uns dois anos, eu já era de tomar cuidado com o sol porque eu sou muito branquinha, mas agora eu estou tomando mais cuidado ainda porque pode ativar o GVHD de pele. Que é aquela história que a medula nova pode atacar a parte do corpo do receptor. Existe esse risco e quando você toma sol, você ativa esse GVHD de pele. Meus médicos falaram que posso sair de manhãzinha ou no final do dia, mas o sol de pico nunca", relatou.