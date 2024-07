Ana Paula Siebert mostra sua filha com a de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli

No aniversário de 15 anos de Rafaella Justus, Ana Paula Siebert mostra Vicky Justus se divertindo com Manuella Pinheiro Tralli; veja

A esposa de Roberto Jusus, a influenciadora Ana Paula Siebert, mostrou mais uma vez que sua filha, Vicky Justus, de 4 anos, é amiga de Manuella Pinheiro Tralli, herdeira de Ticiane Pinheiro com Cesar Tralli. Irmãs de Rafaella Justus, as pequenas apareceram curtindo o aniversário de 15 anos da jovem em Miami, nos EUA.

Apesar da pouca idade, as meninas também se jogaram na noitada com a família e curtiram um "drink". Com um copo de suco de morango, elas apareceram lado a lado dividindo o líquido e esbanjando fofura.

"Amigas de bons drinks. Suco de morango", compartilhou Ana Paula Siebert e marcando Ticiane Pinheiro, ex-mulher de seu marido.

É bom lembrar que as famílias se reuniram em Miami para celebrarem a chegada dos 15 anos de Rafaella Justus. Após as férias, a jovem terá uma festa luxuosa de debutante e já adiantou alguns detalhes do evento tão esperado.

Ao lado da madrasta, a primogênita de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus revelou algumas decisões que tomou para o grande dia. A adolescente então surpreendeu ao contar que não terá príncipe e nem valsa das 15 amigas que escolheu.

Ana Paula Siebert mostra encontro de sua filha com a de Ticiane Pinheiro

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, fez uma festa junina particular para a filha, Vicky Justus, de 4 anos, na área externa no condomínio de luxo onde mora em São Paulo. Além de receber os amiguinhos da escola, as sobrinhas, filhas de Fabiana Justus, a pequena ainda recepcionou, Manuella Pinheiro Tralli, a herdeira de Ticiane Pinheiro com Cesar Tralli.

Em sua rede social, a mulher do empresário milionário compartilhou o encontro das duas e encantou. Usando um look caipira, a caçula da apresentadora da Record TV chegou à festa junina da filha mais nova de seu ex-marido. A duplinha então se abraçou e mostrou ser amiga. Veja o momento aqui.