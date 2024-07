Fabiana Justus é questionada sobre não ter contato com a irmã, Luiza Justus

Ao abrir caixinha de perguntas em sua rede social, Fabiana Justus é questionada sobre relação com a irmã, Luiza Justus, e esclarece situação

A influenciadora Fabiana Justus abriu mais uma caixinha de perguntas em seus stories na rede social para conversar com seus seguidores nesta terça-feira, 23. Muito acessível e simpática, a herdeira de Roberto Justus respondeu a uma dúvida dos internautas sobre uma de suas irmãs, Luiza Justus.

Por ela não aparecer muito como as outras, Rafaella Justus e Vick Justus, na web, a pessoa ficou na dúvida sobre a relação que a empresária, que está lutando contra o câncer, teria com a irmã. Fabiana Justus então esclareceu que elas são muito próximas, mas que não compartilham tudo na internet.

"A Lu Justus é minha irmã e minha melhor amiga. Lógico que não tenho muito contato como não vivo com ela! Ela só não usa-liga muito pro Instagram. Ontem mesmo falamos no tel um tempão! Ela é uma tia super babona que não consegue lidar com a fofura dos sobrinhos. Lembre-se que existe muita vida fora do insta também", explicou que nem tudo se compartilha na rede social.

É bom lembrar que Fabiana Justus e Ricardo Justus são do casamento de Roberto Justus com Sacha Cryzman. Luiza Justus é fruto do relacionamento do empresário com Gisela Prochaska. Depois do trio veio Rafaella Justus, da relação com Ticiane Pinheiro. A caçulinha Vicky Justus é da união atual com a influenciadora Ana Paula Siebert Justus.

Leia também:Conheça as mães dos 5 filhos de Roberto Justus

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Justus Panico (@lujustus)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Justus Panico (@lujustus)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Justus Panico (@lujustus)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Justus Panico (@lujustus)

Fabiana Justus impressiona ao mostrar um pouco da fazenda da família

A influenciadora Fabiana Justus curtiu sua primeira viagem com a família desde o início do tratamento contra o câncer. Após completar mais de cem dias da "pega" da medula, a famosa foi com o marido e os três filhos para a fazenda da família.

Na rede social, a herdeira de Roberto Justus compartilhou algumas fotos exibindo um pouco da propriedade, que foi palco do aniversário de 4 anos de Vicky Justus, e chamou a atenção. A empresária então exibiu uma das salas com decoração luxuosa e a vista que eles têm na residência gigantesca. Veja como é a fazenda da família aqui.