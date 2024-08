Saiba qual é a profissão escolhida por Rebeca Andrade para além do meio esportivo

Além de atleta de alto rendimento, Rebeca Andrade deu início à faculdade e tem sonho de usar a profissão a benefício do esporte brasileiro

Como se o título de maior medalhista olímpica da história não bastasse, Rebeca Andrade impressionou os fãs que relembraram da área de formação acadêmica escolhida por ela: a psicologia. A ginasta deu início ao curso em 2022.

Os profissionais do curso escolhido pela medalhista são importantes agentes na preparação de atletas, que vêm manifestando, nos últimos anos, a preocupação da saúde mental no esporte.

A jovem estuda na Faculdade Estácio de Sá e não esconde que acredita na terapia como uma forma de lidar com a pressão das competições, já que realiza sessões e reforça sempre que possível a necessidade do acompanhamento:

"Não é só sobre vencer a Simone, é sobre vencer a mim mesma. Minha briga está na minha cabeça, não em outras pessoas. Para fazer minhas apresentações, preciso controlar mente e corpo", refletiu Rebeca recentemente em declaração a imprensa.

No ano passado, Rebeca contou em entrevista à Glamour que tem um motivo nobre por trás da formação. A ginasta quer se tornar uma psicóloga esportiva, acompanhando de perto outros atletas, que assim como ela, necessitam de preparo físico, mas também mental, em diferentes modalidades e competições.

"A Rebeca seguindo carreira de psicologia depois de aposentar na ginástica = ouro para a psicologia brasileira", brincou uma usuária do X, após internautas resgatarem a declaração da ginasta.

a rebeca seguindo carreira de psi depois de aposentar na ginástica = ouro para a psicologia brasileira https://t.co/tNR4PSRkEW — millene 🪩 𐚁 (@millenesb) August 5, 2024

Psicóloga de Rebeca é ovacionada por fãs da atleta

A psicóloga da COB, Aline Wolff, foi agradecida nas redes sociais pelo trabalho com a ginasta, depois dela conquista o ouro olímpico. Os internautas ainda apontaram como mérito da profissional o fato de Rebeca se manter tranquila nos treinos pensando em receitas que quer fazer:

"Parabéns para essa mulher que ajuda nossa menina Rebeca a pensar em receitas do 'TudoGostoso' antes de fazer as acrobacias", brincou uma usuária do X. Em declaração a Rede Globo, a ginasta revelou que, ainda que esboce uma expressão séria quando está no aquecimento, costuma "viajar na maionese" para se manter calma.