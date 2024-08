Psicóloga de Rebeca Andrade é exaltada por fãs da ginasta: 'Ajudou nossa menina'

A psicóloga Aline Wolff, do COB, acompanhou a medalhista de pertinho nas Olimpíadas e recebeu agradecimentos de fãs da ginasta pelo trabalho com ela

Antes de voltar para o Brasil, Rebeca Andradegarantiu a medalha de ouro na final do solo da ginástica artística e foi ovacionada pelo público, nesta segunda-feira (5). Além da mãe e dos fãs, a atleta também foi acompanhada pela psicóloga dela, Aline Wolff, que também foi exaltada pelos torcedores brasileiros, em decorrência do trabalho com a atleta, que se mostra bastante calma e focada durante as competições e já revelou o segredo por trás disso.

Durante a transmissão ao vivo das Olimpíadas, Aline foi flagrada aplaudindo a paciente e fazendo um gesto de agradecimento pela vitória de Rebeca. Por esta razão, a psicóloga não passou despercebida pelos fãs da atleta e ganhou reconhecimento do público nas redes sociais:

"Parabéns para essa mulher que ajuda nossa menina Rebeca a pensar em receitas do 'TudoGostoso' antes de fazer as acrobacias", escreveu uma internautas. A fala dela diz respeito a uma entrevista recente de Rebeca, onde ela revelou que evita pensamentos complexos durante a performance e costuma pensar em receitas que quer fazer quando voltar para casa.

a psicóloga da Rebeca Andrade depois do pódio pic.twitter.com/tkcMRbavKj — Matteo⁷ (@sfvgg10mtbller) August 5, 2024

"Rebeca, empresa a diva pra gente um pouquinho?", escreveu um usuário do X. "Essa mulher também merece todas as medalhas de ouro do mundo. Fez um ótimo trabalho porque a diva está pleníssima", opinou a outra. "Penso em tudo o que o Brasil poderia ganhar se todas as modalidades tivessem acompanhamento psicológico obrigatório", refletiu um internauta.

Simone Biles reforçou discussões sobre a saúde mental de atletas

Em 2021, durante as Olimpíadas de Tóquio, a campeã mundial Simone Biles chocou o mundo ao desistir da competição. Na ocasião, a atleta explicou que precisava cuidar da própria saúde mental e trouxe à tona discussões sobre o assunto, em especial, quando se trata de atletas de alto rendimento.

Simone desistiu da competição antes das finais individuais e ganhou um documentário na Netflix onde falava sobre o assunto.