Maya Massafera exibe bolo de casamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

A influenciadora digital Maya Massafera compartilha imagens do bolo e da mesa de doces da celebração, e também, registros com outros convidados

A influenciadora digital Maya Massafera, de 44 anos, decidiu expor todos os detalhes da celebração de casamento da apresentadora Sabrina Sato, de 43, e do ator Nicolas Prattes, de 27, para os seus mais de cinco milhões de seguidores em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 10.

Os dois pegaram os fãs de supresa ao se casarem, em cerimônia discreta, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, que contou com a presença da família e amigos mais próximos.

Maya Massafera foi uma das convidadas, e mostrou aos seguidores diversos detalhes da celebração de casamento. Além de mostrar o seu look escolhido para a festa, Maya também posou com os noivos e ainda mostrou o bolo de casamento e a mesa de doces.

Maya também compartilhou cliques ao lado de Kika e Karina Sato, mãe e irmã e Sabrina, respectivamente. Veja fotos:

Maya Massafera mostra bolo do casamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes - Foto: Reprodução/Instagram

Maya Massafera mostra mesa de doces do casamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes - Foto: Reprodução/Instagram

Confira, abaixo, a série de fotos publicada por Maya em seu perfil no Instagram:

Vestido de noiva de Sabrina Sato para o casamento com Nicolas Prattes

Segundo a Vogue Noivas, a apresentadora Sabrina Sato escolheu um vestido com silhueta volumosa, com ares de anos 1980, assinado peplo estilista Giambattista Valli Paris para a cerimônia de casamento com o ator Nicolas Prattes.

O modelo, inspirado no casamento da princesa Daiana, inclui outras referências vomo tafetá, corset, drapeados, mangas dramáticas e laços. Confira imagens do vestido!

