Famosos marcam presença no casamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Sabrina Satoe Nicolas Prattes se casaram nesta sexta-feira, 10, na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, e vários famosos compareceram à cerimônia com looks deslumbrantes.

Dentre os convidados estavam Ana Maria Braga, Fernanda Motta, Fernanda Rodrigues e o marido, Raoni Carneiro, Yan Acioli, Helô Rocha e Maya Massafera, que além de posar com os noivos, surgiu sorridente com dona Kika Sato e Karina Sato, mãe e irmã de Sabrina.

Confira:

Raoni Carneiro e Fernanda Rodrigues com Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Foto: Reprodução/Instagram

Helô Rocha e Yan Acioli no casamento de Sabrina e Nicolas

Foto: Reprodução/Instagram

O vestido de noiva de Sabrina Sato

Sabrina Sato se casou com Nicolas Prattes nesta sexta-feira, 10, em uma cerimônia íntima no interior de São Paulo. Segundo a Vogue Noivas, para oficializar a união com o amado, a apresentadora escolheu um vestido com silhueta volumosa, com ares de anos 1980, assinado peplo estilista Giambattista Valli Paris.

O modelo, inspirado no casamento da princesa Daiana, inclui outras referências vomo tafetá, corset, drapeados, mangas dramáticas e laços. A noiva usou uma maquiagem discreta, baseada em tons de nude e suas nuances foi escolhida para equilibrar o look dramático. Além disso, ela também usou luvas brancas, maxibrincos e um buquê de flores brancas em cascata. Confira os detalhes!

