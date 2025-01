A influencer Maya Massafera defende o vestido de Sabrina Sato, que remete à peça usada pela Princesa Diana em seu casamento, e expõe o preço do modelo

A influenciadora digital Maya Massafera decidiu rebater os comentários negativos sobre o vestido de noiva da amiga, a apresentadora Sabrina Sato, que se casou com o ator Nicolas Prattes nesta sexta-feira, 10. A famosa defendeu a escolha do modelo pela artista, que foi desenhado pelo estilista italiano Giambatista Valli e revela que a peça custou "mais de R$ 1 milhão".

Maya comentou sobre a repercussão por meio dos stories de seu perfil no Instagram: "Vi muitos comentários sobre o vestido da Sabrina. Gente, ele estava deslumbrante...Maravilhoso!", iniciou. E pontuou: "Uma coisa que vocês têm que entender é que cada um tem um gosto. Eu me peguei pensando se ela iria caricata, por ter esse estilo. E ela estava chiquérrima!", declarou neste sábado, 11.

Sobre o modelo do vestido usado por Sabrina Sato, Maya descreve a semelhança da peça com o modelo usado por Princesa Diana em seu casamento com o Príncipe Charles em 1981. “Até as flores eram inspiradas no casamento da princesa Diana. Quem entende de moda sabe que ela estava maravilhosa”, destacou.

Maya ainda especulou o preço do vestido, por ser um modelo exclusivo do stylist europeu. “Não sai por menos de R$500 mil. Por ser um Valli, acho que 200 mil euros, talvez? Já dá mais de R$1 milhão!”, encerrou.

Inspiração: o conceito do vestido de casamento de Sabrina Sato

Em entrevista à Vogue, de acordo com o stylist Pedro Sales, Sabrina pediu por um vestido com silhueta volumosa e ares dos anos 80. O "briefing" da noiva também contava com tafetá, detalhes drapeados, mangas bufantes e laços. O resultado do look remete ao vestido de noiva usado por Princesa Diana, em 1981.

Confira, abaixo, imagens dos dois vestidos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KRISNA (@krisna)

Príncipe Charles e Princesa Diana - Foto: Anwar Hussein / Getty Images

