Sabrina Sato faz resumo do casamento e publica novas fotos de noiva

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes oficializaram a união na última sexta-feira, 10, na Fazenda Boa Vista, interior de São Paulo

Nesta segunda-feira, 13, apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, compartilhou em seu perfil no Instagram vídeos em que reúne os momentos de seu casamento com Nicolas Prattes, de 27. O resumo foi publicado por meio dos stories e, pelas imagens, é possível ver a entrada da noiva, o beijo do casal, assim como a animação dos familiares e amigos durante a cerimônia.

Em outro vídeo, Sabrina mostra o show de Mart'nália na festa. Para o momento, a famosa usou um outro look. Houve muita dança, cantoria e romantismo entre o casal, que trocaram beijos na festa. O casamento aconteceu na última sexta-feira, 10, na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

A cerimônia intimista contou com nomes como Ana Maria Braga, Junior Lima e Mônica Benini, Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro e Fernanda Motta.

E o casal pediu para que os cerca de 100 convidados evitassem o uso de celulares. Os noivos receberam as bênçãos dos pais da artista, Kika Sato e Omar Rahal, e dos pais do ator, Giselle Prattes e Felipe Pires. Entre os destaques da cerimônia esteve Zoe, de seis anos, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle.

Confira, abaixo, as novas imagens do vestido de noiva de Sabrina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Confira, abaixo, o vídeo em que consta os registros do casamento:

como sempre sonhei 🤍✨ pic.twitter.com/uhcbcjq8d2 — Sabrina Sato (@SabrinaSato) January 13, 2025

Sabrina Sato diz que seguiu tradição no casamento com Nicolas Prattes

Neste domingo, 12, Sabrina Sato contou ao portal Leo Dias que respeitou a tradição de só mostrar o vestido de noiva no altar.

Após a influenciadora digital Maya Massafera revelar que o casal se encontrou antes da cerimônia, a noiva esclareceu que o ator não viu sua roupa. “Não viu, não. Nem sonhava como seria. Só viu no altar”, garantiu Sabrina, que completou: “Casei toda certinha. Fiz tudo direitinho”. Confira!

Leia também: Mãe de Sabrina faz confissão após casamento da filha: "Sonho realizado"