Rebeca Andrade rebate críticas por não falar inglês: 'Eu sou brasileira'

A medalhista Rebeca Andrade quebrou o silêncio após ser criticada pela dificuldade de se comunicar durante entrevistas em inglês

Rebeca Andrade foi cobrada nas redes sociais por não falar inglês durante as entrevistas nas Olimpíadas de Paris. No entanto, nesta terça-feira (6), após o fim da performance que rendeu a ela quatro medalhas olímpicas, sendo uma delas de ouro, a ginasta quebrou o silêncio sobre o assunto e foi aplaudida pelos brasileiros com a resposta.

"Eu falo inglês! Mas, eu não gosto de dar entrevistas em inglês, não me sinto confortável. Eu sou brasileira, falo português. Sinto que me expresso mais falando a minha língua do que em outra. Vou falar português e pronto!", disparou a atleta em conversa com Galvão Bueno.

Durante coletiva de imprensa, ao lado das norte-americanas Simone Biles e Sunisa Lee, e diante de uma multisão de repórteres do mundo toda, Rebeca manteve as respostas na língua portuguesa. Em outro momento das Olimpíadas, ela teve ajuda da colega de equipe, Jade Barbosa, para ajudá-la a conversar com o repórter.

Apesar de não dar entrevistas em inglês, a dificuldade linguística não a impediu de conversar com atletas de outras nacionalidades, em especial, com a campeã do mundo, Simone Biles, que se aproximou bastante da brasileira durante os Jogos em Paris.

Rebeca Andrade sobre o idioma inglês: “Eu falo inglês, só que eu não me sinto confortável de dar entrevista em inglês. Eu sou brasileira e falo português” pic.twitter.com/rxNQlGEPVy — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) August 7, 2024

Rebeca Andrade atiçou curiosidade de Simone Biles

Em entrevista a Fernanda Gentil, Rebeca Andrade contou que Simone Biles se mostrou curiosa pelas acrobacias que a brasileira faria durante a final dos aparelhos de ginástica rítimica. No entanto, a ginasta desconversou o assunto e disse que não tomaria a mesma atitude por não ter interesse no que os adversários farão, mas sim, na própria performance:

"Ela joga com as cartas dela e eu jogo com as minhas. Eu não pergunto, não quero saber", disparou Rebeca.

Biles já havia dito que Rebeca a deixou bastante tensa durante as Olimpíadas em decorrência do nível de habilidades dela. No documentário, a norte-americana e campeã do mundo não escondeu que tinha medo da brasileira.