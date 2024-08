Rebeca Andrade revela curiosidade de Simone Biles por solo dela: 'Respondi que não sabia'

Após vencer o ouro no solo individual, Rebeca contou que Biles ficou curiosa sobre os movimentos da adversária, o que a brasileira desconversou

Antes de competir no solo individual das Olimpíadas de Paris com Rebeca Andrade, Simone Biles perguntou para colega como ela faria a sua sequência, como a brasileira contou a Fernanda Gentil, em entrevista a CazéTV, nesta segunda-feira (5). No entanto, a medalhista de ouro disse que preferiu desconversar o assunto e surpreendeu ao ser questionada se tomaria a mesma atitude da rival norte-americana.

"Ela (Simone) perguntou qual série eu faria no solo, se eu faria 'tripla' na final", contou Rebeca à repórter. Em seguida, Fernanda questionou se ela disse algo para adversária, ao que ela respondeu: "Eu falei: 'não sei... Talvez...", disse a atleta, que desbancou a campeã mundial no pódio, deixando-a na segunda posição.

Rebeca também respondeu se tomaria a mesma atitude, questionando adversárias sobre o que elas fariam em suas sequência: "Ela joga com as cartas dela e eu jogo com as minhas. Eu não pergunto, não quero saber", disparou ela.

Nas competições, Rebeca e Simone se mostraram admiradoras uma da outra. A norte-americana já havia exaltado o talento da brasileira durante uma coletiva de imprensa e apontou que nunca ficou tão nervosa perto de uma ginasta. Ainda hoje, ao subir no local mais alto do pódio, Andrade foi reverenciada por Biles.

TENTANDO SER MALANDRA, SIMONE? 🤣



Com a nossa rainha essa não cola não, tá? Eu hein… 😆#TamoEmParis#OlimpíadasNaCazéTVpic.twitter.com/rzZWFZfh7O — CazéTV (@CazeTVOficial) August 5, 2024

Rebeca Andrade ganha abraço de Nadia Comaneci

Depois de ganhar o ouro com o solo, em que misturou o pop de Beyoncé ao funk brasileiro, Rebeca Andrade foi surpreendida por Nadia Comaneci, que fez questão de abraçar a campeã para parabenizá-la pela medalha.

Comaneci é um dos maiores nomes do esporte olímpico, sende reponsável por uma mudança na forma de avaliarem os competidores. Nos anos 70, a ginasta que tinha apenas 14 anos surpreendeu o mundo ao tirar nota máxima, o que fez com que anos mais tarde a bancada avaliativa aumentasse os parâmetros e as formas de pontuação.