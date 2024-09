Reação de Leonardo ao ver o nascimento do filho de Virginia diverte; veja

Em foto, reação de Leonardo ao ver o parto do filho de Virginia e Zé Felipe é registrada e diverte o público; cantor bebeu e comemorou na maternidade

O nascimento do terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, parou um andar de uma maternidade em Goiânia. O casal reservou o local para receber amigos e familiares com bastante comodidade e o cantor Leonardo se sentiu em casa ao ter até um bar montado em sua homenagem.

Bebendo para comemorar a chegada de mais um neto, o famoso divertiu ao ser clicado com uma garrafa na boca. Por trás do vidro da sala de parto, o sertanejo "bebemorou" o momento especial para sua família e arrancou risadas dos internautas com seu jeito espontâneo.

É bom lembrar que o famoso fez questão de fazer parte do evento e Poliana Rocha contou a "maratona" que o amado enfrentou para conseguir chegar à maternidade a tempo para ver o nascimento de José Leonardo.

Além de exibirem a foto de Leonardo bebendo, os responsáveis pelas imagens do momento ainda postaram um vídeo emocionante da preparação de Virginia Fonseca e sua família para recepcionar o bebê.

Para quem não sabe, a empresária fechou o andar da maternidade e personalizou todo o espaço com o tema escolhido para o seu caçula. No local, ela está recepcionando amigos e familiares com várias lembrancinhas.

Horas após o nascimento do menino, Virginia quase desmaiou ao tentar tomar banho. Depois de se recuperar, ela gravou alguns momentos com o recém-nascido no local.

Lucas Guedez fica em choque com recepção de Virginia na maternidade

Amigo próximo de Virginia Fonseca e seu companheiro no Sabadou, no SBT, o influenciador Lucas Guedez foi um dos convidados para curtir o andar fechado na maternidade após o nascimento de José Leonardo neste domingo, 08.

Depois de perder o voo e não conseguir chegar a tempo para ver o parto do bebê, o amigo da empresária ficou hospedado em um dos quartos do andar fechado pela famosa. Pasmo com os detalhes, Lucas Guedez compartilhou como foi recepcionado em grande estilo. Veja os detalhes da recepção luxuosa aqui.