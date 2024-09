Emocionante! Veja como foram os momentos antes do parto de Virginia

Antes do parto de Virginia, amigos e familiares se emocionaram na maternidade ao saberem que José Leonardo chegaria ao mundo; veja

O nascimento de José Leonardo neste domingo, 08, em Goiânia, emocionou não apenas a família de Virginia Fonseca e Zé Felipe, mas também os internautas que puderam ver um vídeo de momentos antes da chegada do caçula do casal.

Na rede social dos responsáveis pela filmagem do momento marcante, a Griffe Films, foi postado um vídeo da apresentadora do SBT chegando à maternidade muito ansiosa ao saber que seu terceiro herdeiro iria nascer. Além dela, Poliana Rocha, Leonardo, o padrinho do bebê, Hebert Gomes, surgiram emocionados no registro.

Além de exibirem a chegada da famosa, eles ainda mostraram sua preparação e conversas até entrar na sala de parto para ter o menino às 17h. Em sua rede social, Virginia Fonseca compartilhou o vídeo resumindo o parto e deu detalhes da chegada do caçula.

"Hoje ás 17h em ponto veio ao mundo nosso José Leonardo! Chegou com 3.590kg e 49.5cm. Eu sou só GRATIDÃO, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos! Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre! Te amamos Ze Leonardo! Você é LINDO e sua família ta feliz deeeemais com sua chegada meu amor", escreveu ela.

Vale lembrar que Virginia fechou o andar da maternidade e personalizou todo o espaço com o tema escolhido para o seu caçula. No local, ela está recepcionando amigos e familiares com várias lembrancinhas.

Horas após o nascimento do menino, a empresária quase desmaiou ao tentar tomar banho. Depois de se recuperar, ela gravou alguns momentos com o recém-nascido no local.

Virginia Fonseca fala da reação das filhas ao conhecerem o irmão

Algumas horas após o nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca recebeu as filhas, Maria Alice e Maria Flor, na maternidade. A duplinha da empresária com o cantor Zé Felipe foi conhecer o irmão caçula na manhã desta segunda-feira, 09, e reagiram positivamente.

Ainda deitada, a apresentadora do SBT contou que ficou muito feliz com o encontro do trio. A famosa então comentou que as Marias foram muito fofas ao verem o bebê. Inclusive, elas apareceram no quarto pedindo para segurá-lo e o chamando de irmão para tentarem acordá-lo. Saiba mais aqui.