Rafaella Justus conta como lida com haters após resposta elegante

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus revelou sua estratégia para lidar com comentários maldosos na internet

Apesar da pouca idade, Rafaella Justus mostrou que sabe lidar com os haters de forma educada. Recentemente, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus rebateu um internauta que criticou sua aparência e viralizou com uma resposta elegante.

Agora, Rafaella revelou o que a motivou a responder um comentário maldoso. Por meio de suas redes sociais, a jovem de 15 anos explicou que busca ignorar críticas que não são construtivas e que possuem somente o intuito de atacá-la.

"Sempre falo que não costumo reagir a críticas que não tem nada de construtivo. Minha abordagem varia conforme o momento. Às vezes escolho ignorar ou bloquear, preservando meu tempo e energia; outras, sinto que vale a pena responder, e assim faço, sem rodeios, e de forma natural", iniciou ela.

"É a maneira que encontro para lidar com essas situações: usar o que, a princípio, parece negativo e ressignificar como uma lição ou reflexão para a pessoa que fez a crítica", continuou a filha de Ticiane e Roberto Justus. Por fim, a adolescente agradeceu o carinho de quem a acompanha e ressaltou que não costuma perder tempo com comentários maldosos de haters.

"Claro, nem sempre vale a pena dedicar meu tempo a isso, mas, quando sinto que faz sentido, eu respondo. Aos meus seguidores que sempre me apoiam, muito obrigada! Vocês são incríveis. Para os ‘haters’: amadureçam. Vocês colhem exatamente o que plantam", concluiu Rafaella Justus.

Ticiane Pinheiro reencontra Rafaella Justus

Recentemente, a apresentadora Ticiane Pinheiro protagonizou um momento encantador com sua filha mais velha, Rafaella Justus, de 15 anos, fruto do antigo relacionamento com o empresário Roberto Justus. As duas ficaram longe durante as festas de final de ano e só se reencontraram no dia 1 de janeiro de 2025.

Nos stories do Instagram, a comunicadora mostrou como foi o reencontro delas. Ticiane voltou para São Paulo depois de passar o réveillon na Bahia com o marido, Cesar Tralli, e a filha caçula, Manuella. Ao chegar em seu apartamento, ela encontrou Rafa, que estava em seu quarto com o gatinho da família; confira detalhes!

