Ticiane Pinheiro reencontra Rafaella Justus após ficarem longe por 2 semanas

Ticiane Pinheiro mostra como foi o seu reencontro com a filha mais velha, Rafaella Justus, depois de ficar longe da herdeira nas festas de final de ano

A apresentadora Ticiane Pinheiro protagonizou um momento encantador com sua filha mais velha, Rafaella Justus, de 15 anos, fruto do antigo relacionamento com o empresário Roberto Justus. As duas ficaram longe durante as festas de final de ano e só de reencontraram no dia 1 de janeiro de 2025.

Nos stories do Instagram, a comunicadora mostrou como foi o reencontro delas. Ticiane voltou para São Paulo depois de passar o réveillon na Bahia com o marido, Cesar Tralli, e a filha caçula, Manuella. Ao chegar em seu apartamento, ela encontrou Rafa, que estava em seu quarto com o gatinho da família.

Mãe e filha deram um abraço carinhoso para matarem a saudade depois de duas semanas longe uma da outra. Logo depois, elas saíram para jantar em um restaurante e colocar a conversa em dia.

Vale lembrar que Rafaella Justus ficou longe da mãe no Natal e no Ano Novo. Isso porque ela foi passar o Natal com o pai, Roberto Justus, a madrasta, Ana Paula Siebert, e a irmã Vicky, na Lapônia, que é considerada a terra do Papai Noel. Logo depois, ela voltou ao Brasil para curtir o réveillon na fazenda da família no interior de São Paulo junto com a irmã Fabiana Justus, que promoveu uma festa para alguns amigos e familiares.

Agora, Rafaella e Ticiane vão tirar férias juntas no mês de janeiro. Elas vão viajar no próximo sábado, 4.

A festa de réveillon de Ticiane Pinheiro

Os apresentadores Ticiane Pinheiro e César Tralli passaram a virada do ano na Península do Maraú, na Bahia. Em sua rede social, os jornalistas postaram registros do momento especial ao lado da filha deles, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos.

Enquanto a herdeira mais velha, Rafaella Justus, de 15 anos passou o Ano Novo com a irmã, Fabiana Justus, a famosa viajou para comemorar o Revéillon com o marido e a caçula na praia. Após alguns dias longe deles, por conta do trabalho, a loira os encontrou e passou a data com eles.

"Um Ano Novo Cheio de Amor. É o que mais desejo a você. Deus abençoe sua vida, seus propósitos, sua família e seus amigos queridos. Abrace e beije quem você ama. Cuide muito bem de você. Olhe para o próximo com empatia e compaixão", disse o apresentador do Jornal Hoje.

"Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo", disse Ticiane Pinheiro.

