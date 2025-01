BBB 25: Irmã de Gracyanne fez a mesma cirurgia que Rafaella Justus

Você sabia? Giovanna Jacobina e Rafaella Justus já fizeram a mesma cirurgia no rosto. Saiba mais sobre o procedimento da irmã de Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa vai participar do BBB 25, da Globo, ao lado de sua irmã, Giovanna Jacobina. As duas já estão confinadas em um hotel para entrarem na casa do reality show na próxima segunda-feira, 13. Enquanto isso, as curiosidades sobre a vida pessoal delas circula pela internet. Você sabia que Giovanna já fez a mesma cirurgia que Rafaella Justus?

Em comum, Giovanna e Rafaella já passaram por um procedimento estético no rosto chamado de cirurgia ortognática. Este procedimento é feito para reposicionar a mandíbula e criar uma harmonia facial e melhorar questões funcionais dos dentes. Além disso, a irmã de Gracyanne também fez rinoplastia.

Na época, Giovanna contou que lidou bem com o pós-operatório. “Essa está sendo a melhor escolha da minha vida. Não sinto absolutamente nenhuma dor e minha respiração está melhor do que nunca. Quando você tem um sonho no seu coração e conta para Deus, confia porque Ele vai realizar”, afirmou.

Confira o antes e depois da cirurgia ortognática de Giovanna Jacobina:

Antes e depois de Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa

Conheça Giovanna

Giovanna é Veterinária, e também usa suas redes, com mais de 100 mil seguidores, para dividir os altos e baixos da profissão em meio ao dia a dia de consultas e plantões. Divide com a irmã o amor pelos animais. Considera ser uma pessoa cuidadosa.

Ao mesmo tempo, diz que se mexerem com quem ama, ela toma as dores como se fossem suas. Confessa ser um pouco grossa quando se vê em momentos desfavoráveis, como quando está com fome ou frio. Atualmente está solteira.

Conheça Gracyanne Barbosa

Modelo de fisiculturismo, a ex-dançarina do Tchakabum, grupo que integrou entre 1999 e 2008, também é conhecida pelo samba no pé na avenida, tendo sido rainha de bateria com passagem por diversas agremiações.

Quando deixou o Mato Grosso do Sul para morar sozinha no Rio, ainda adolescente, Gracyanne chegou a trabalhar por alguns anos como faxineira em uma academia, e aproveitava para malhar nas horas vagas. Formou-se em Direito pela UFRJ, mas nunca exerceu a profissão. Hoje acumula mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais. Está solteira.

