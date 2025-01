Rafaella Justus rebate crítica sobre sua aparência: ‘Para de perder seu tempo’

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus dá show de elegância ao rebater comentário negativo com classe

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, de 15 anos, mostrou que tem elegância e maturidade ao rebater a crítica de um internauta sobre sua aparência. A jovem foi alvo de um comentário negativo e respondeu com muita classe, mas sem deixar de alfinetar o hater.

Tudo começou quando Rafa Justus compartilhou um vídeo com uma amiga no TikTok. Em meio aos comentários, um internauta escreveu sobre a aparência dela. “O antônimo de beleza”, disse ele, querendo fazer um comentário negativo sobre a beleza da adolescente.

Ao ver a mensagem, a jovem respondeu à altura. “Você é antônimo da noção e o sinônimo da insegurança e de uma pessoa sem amor próprio! Para de perder o seu tempo aqui tentando diminuir as pessoas para tentar se sentir superior. Tenho 15 anos, mas já passei por muita coisa, por isso hoje levo comigo os aprendizados. Vai viver a sua vida, você colhe o que você planta”, disse ela.

Ticiane Pinheiro rebate comentário sobre Rafaella

Ticiane Pinheiro foi questionada por um internauta se Rafa Justus prefere a família do pai e ela fez questão de negar. A comunicadora disse que apenas não mostra muito da rotina da família, mas a filha vive com ela. “Impressão sua. Eu não gravo tudo o tempo todo porque não sou influencer, não vivo disso! Eu sou jornalista, apresentadora. Só mostro o que me dá na telha e quando eu tenho vontade. A Rafa mora comigo, não fico gravando nosso dia a dia porque vivemos o momento e temos muitas coisas para fazer no nosso dia a dia”, afirmou.

Por fim, a apresentadora foi questionada se fica com saudade quando a filha viaja com o pai. “Sinto saudades! Mas sei que ela está feliz e curtindo as férias com o pai, enquanto eu trabalho! Depois ela viaja comigo em janeiro, porque eu estarei de férias”, contou.

