Quem era o marido de Ney Latorraca? Ele foi casado por 30 anos

O ator Ney Latorracafaleceu aos 80 anos de idade nesta quinta-feira, 26, e deixou o marido, o ator Edi Botelho. Os dois foram casados por 30 anos e tiveram um relacionamento discreto, longe dos holofotes, mas com grande parceria na vida e no trabalho.

Ney e Edi atuaram juntos nos espetáculos O Martelo e Entredentes. Os dois eram muito discretos, mas não escondiam a relação. Eles estavam juntos desde 1995. “Vivo com uma pessoa maravilhosa, um grande companheiro, amigo e bom ator que é o Edi Botelho”, disse ele em uma entrevista há alguns anos. Em outro momento, ele relembrou quando o marido cuidou dele ao ficar internado por 50 dias em decorrência de complicações de uma cirurgia de remoção da vesícula em 2012. “O Edi virou praticamente um médico, e percebi que temos muito mais do que um caso de amor. Estamos unidos para toda a vida”, afirmou na Veja.

Em 2022, Ney Latorraca concedeu uma entrevista ao Gshow e também falou sobre o companheirismo na vida pessoal. "Encontrei há mais de 20 anos uma pessoa genial, que é o Edi Botelho, meu companheiro. A maior qualidade dele é a inteligência. Isso é o principal, além do carinho, amor, respeito e a rapidez dele de pensamento. Uma pessoa que conhece os verbos, a vida, me trata muito bem. É bom voltar para casa e ter uma pessoa que te ama, te faz bem, é saudável. Admiro a integridade e a maneira que ele olha para mim, acho bonito isso", afirmou ele.

O ator não teve filhos. “Não me arrependo de não ter tido filhos. Até cogitei em uma época, mas pensei melhor: ‘Ah, não, vai começar de novo toda essa história de encontrar vaga para criança em pensão…’”, brincou.

Quem é Edi Botelho?

Edi Botelho é ator, diretor teatral e escritor. Na TV, ele atuou em Malhação e A Lua Me Disse. Ele já foi dirigido por Ney Latorraca no teatro e também atuou ao lado do marido em algumas peças. Além disso, ele foi o responsável pela biografia de Gerald Thomas.

