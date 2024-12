Causa da morte do ator Ney Latorraca. Entenda o que aconteceu

Ney Latorraca estava internado por causa de complicações com sua saúde. Entenda o que levou à morte do ator veterano

O ator Ney Latorracafaleceu na manhã desta quinta-feira, 26, aos 80 anos de idade após ficar internado por alguns dias no Rio de Janeiro. De acordo com o site G1, ele faleceu em decorrência do câncer de próstata e sepse pulmonar.

O artista foi diagnosticado com câncer de próstata em 2019 e fez uma cirurgia para remover a glândula. Porém, a doença voltou em agosto de 2024 e ele teve metástase.

O que é o câncer de próstata?

O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor mais comum em homens. O tumor cresce na próstata, que é uma glândula que está localizada na parte inferior do abdômen dos homens.

É um tipo de doença que se desenvolve lentamente e tem alguns sintomas, como dificuldade para urinar, sangue na urina, diminuição no jato de urina e urgência para urinar várias vezes ao longo do dia.

O diagnóstico é feito por meio do exame de toque retal e exame de PSA.

O que é sepse pulmonar?

A sepse pulmonar é uma inflamação grave do organismo após uma infecção, que pode ter sido causada por bactérias, vírus, fungos ou protozoários. É uma resposta generalizada do corpo humano para tentar combater a infecção, mas pode levar à morte quando o sistema imunológico entra em colapso e começa a atacar o próprio organismo da pessoa.

Quem foi Ney Latorraca?

O ator Ney Latorraca nasceu em Santos, litoral de São Paulo, em 1944, e foi batizado com o nome de Antonio Ney Latorraca. Ele começou a carreira artística aos 6 anos, quando participou de uma radionovela da Record. Ele estreou no teatro durante a adolescência e foi para a TV na década de 1960.

A estreia na Globo aconteceu em 1975, quando atuou na novela Escalada. Ao longo de sua carreira, ele atuou em Memórias de um Gigolô, Grande Sertão Veredas, TV Pirata, Vamp, O Beijo do Vampiro e muitos outros projetos. O seu último trabalho na TV foi em 2019, quando atuou em Cine Holliúdy.