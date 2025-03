Camila Queiroz abre o jogo sobre pressão estética: 'Todo mundo me cobra'

"Tô muito feliz com o meu corpo", confessou a atriz Camila Queiroz ao expor a pressão estética que sofre para colocar silicone

Camila Queiroz abriu o jogo sobre a pressão estética que enfrentou ao longo de sua carreira como modelo e também sobre ser cobrada para colocar silicone "para ficar mais bonita".

"Olha, quando eu era modelo, tinha muita coisa de ter que emagrecer, de ser muito magra e tal, apesar de já ser uma pessoa com biotipo de corpo magro. Sempre teve a pressão de emagrecer mais, sempre tive que lidar com isso. Mas nunca fiquei doente, nunca passei de nenhum limite por causa disso. Muito pelo contrário, era tão natural e do meu biotipo que, graças a Deus, eu não precisava fazer tanto esforço para me encaixar no padrão da modelo que eles esperavam que eu fosse", contou a atriz em entrevista ao gshow.

A estrela da novela Beleza Fatal, da Max, ainda refletiu sobre o impacto dos filtros das redes sociais. "Acho que todos nós, a gente fica se acostumando a se ver nessas imagens com filtros na internet, acho que ela também é uma grande responsável por tanta pressão estética hoje em dia. Eu tive esse momento de me questionar, de falar: 'Hum, será que eu tenho que mexer em mim? Será que eu não tô bonita?' Mas logo passou, e graças a Deus eu não caí nessa", confessou.

Apesar de ser cobrada para colocar silicone, Camila confessou que está satisfeita com seu corpo. "Assim como silicone, que todo mundo me cobra que eu deveria colocar silicone para ficar mais bonita. Eu, graças a Deus, tô muito feliz com o meu corpo, tô muito satisfeita hoje. Eu não posso te dizer sobre amanhã, não sei o que pode acontecer amanhã. Mas hoje eu também tô muito feliz, meu marido me ama sim. E é isso, e vamos ser felizes também. Mas nada contra quem faz também, acho que o importante é a gente se amar. No fim das contas", completou a esposa do ator Klebber Toledo.

