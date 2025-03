Anitta comemora seu terceiro aniversário com festa e conta com a presença de Alexandre Carlo

Após celebrar em casa e curtir uma noite com os amigos, a cantora Anitta festeja pela terceira vez a chegada dos seus 32 anos

Festa após festa! Nesta sexta-feira, 28, Anitta compartilhou em suas redes sociais registros da sua terceira celebração de aniversário, que contou com a presença do vocalista do Natiruts, Alexandre Carlo, que se apresentou no evento. A cantora completará 32 anos neste próximo domingo, 30.

"Mais um dia celebrando essa vida maravilhosa que é a minha. Dessa vez, tive a honra de receber na minha casa o grande Alexandre Carlo, que também faz aniversário dia 30 de março assim como eu, e seu filho, Pedro Alex, cantando pra gente num show lindo. Gratidão", começou a cantora.

"Me sinto muito feliz e emocionada de olhar em volta e ver todos os meus amigos e familiares juntos comigo em todas as aventuras que decido vivenciar. Amo vocês demais. Sou muito grata por receber tanto amor e carinho" , finalizou.

Nas fotos divulgadas, a artista aproveitou ao máximo a celebração. Ela cantou junto com Alexandre, se emocionou com a performance do cantor, curtiu o evento ao lado de seu irmão, Renan Machado, e outros parentes, e dançou muito. Para completar, fez uma mudança de look, substituindo o vestido longo de estampa animal print por um modelo curto e transparente.

Anitta começou as comemorações no início desta semana. Primeiro, ela realizou um ritual zen em casa e, em seguida, desfrutou de uma noite com os amigos em uma casa de festas no Rio de Janeiro.

Confira os registros da terceira festa da cantora:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Segunda festa da Anitta

Na última quarta-feira, 27, Anitta realizou um festão repleto de famosos no Rio de Janeiro para celebrar a chegada dos seus 32 anos. A cantora faz aniversário oficialmente no dia 30 de março.

Sophie Charlotte e Xamã, que anunciaram o fim do namoro recentemente, marcaram presença para curtir a festa da artista.

Leia também: Anitta abre o jogo sobre vontade de formar uma família