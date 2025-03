Daniel Alves: Advogada de acusação abre o jogo sobre decisão da Justiça

Advogada da mulher que acusou Daniel Alves reage após ele ter a condenação anulada pela Justiça da Espanha

A advogada que representa a mulher que fez a acusação contra o jogador de futebol Daniel Alves se pronunciou sobre a decisão do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. Os juízes do tribunal anularam a condenação do brasileiro por agressão sexual após chegarem à conclusão de que não tinha provas suficientes para condená-lo.

A partir disso, a advogada Ester García, que representa a suposta vítima, falou pela primeira vez sobre a absolvição. "A sentença é um retrocesso em nível social e jurídico em relação à luta contra a violência sexual. Essa sentença não se ajusta às reformas legislativas que houve nos últimos anos para erradicar a violência sexual e me preocupa, porque pode inibir que muitas mulheres que sofrem ataques a denunciarem", disse ela ao site UOL.

Inclusive, a profissional disse como sua cliente reagiu ao descobrir a anulação. "Minha cliente estava em uma reunião de trabalho quando soube. Ela soube pela imprensa, e não por mim, e isso já é algo muito complicado. Não consigo descrever a cara que ela tinha quando entrou no meu escritório hoje: decepcionada, triste, sentindo-se questionada", comentou.

Então, a advogada refletiu sobre a possibilidade de recorrer da decisão da justiça. "Juridicamente cabe a possibilidade de recorrer ao Tribunal Supremo. Hoje não tivemos tempo para conversar com minha cliente sobre isso, nosso trabalho com ela hoje era outro, e não pensar num recurso. Temos que recorrer desta sentença, digo isso de forma contundente. Mas temos que levar em conta o fato de que minha cliente tem que estar disposta a suportar mais sofrimento durante o tempo que pode durar o recurso. Porque nosso objetivo é sua recuperação emocional", afirmou.

Leia também: Daniel Alves: Advogada fala pela primeira vez sobre absolvição do jogador

O dinheiro depositado por Daniel Alves

O jogador de futebol Daniel Alves recebeu a notícia de que a Justiça da Espanha o absolveu da condenação de estupro. Ele foi detido e julgado pela acusação de que teria abusado sexualmente de uma mulher em uma boate da Espanha em dezembro de 2022. Agora, o Tribunal Superior de Catalunha chegou à conclusão de que não existiam provas suficientes para prendê-lo e julgá-lo como culpado. Com isso, ele foi absolvido do julgamento.