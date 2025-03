Belo assume romance com musa durante o carnaval

A fila andou! No carnaval, o cantor Belo é flagrado aos beijos com musa que já era apontada como sua nova eleita

O cantor Belo já fez a fila andar! Separado de Gracyanne Barbosa há alguns meses, ele foi flagrado aos beijos com a musa Rayane Figliuzzi. Os dois curtiram um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira, 28.

Ele fez um show no local e ela curtiu o evento com vista privilegiada do palco ao lado de uma amiga. Nos bastidores, os dois trocaram beijos e saíram de lá de mãos dadas.

Nas redes sociais, Rayane disse: “Acompanhando até o último minuto. Bom show, meu amor”. Vale lembrar que os rumores sobre eles começaram em 2024 e ganharam força quando ela o acompanhou em um cruzeiro temático em dezembro, mas eles não se pronunciaram oficialmente sobre o romance.

❤️ Agora é oficial! Belo e Rayane Figliuzzi estão namorando. O cantor se apresentou em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí no primeiro dia de Carnaval e foi acompanhado da influenciadora, que aproveitou para se declarar para o amado e ainda ganhou um beijinho.



Belo conforta Giovanna após eliminação no BBB25

Na última terça-feira, 4, Giovanna foi eliminada do BBB 25 com 52,61% dos votos. Após sua saída, a jovem realizou uma chamada de vídeo com o cantor Belo, seu ex-cunhado, a quem considera uma figura paterna.

Por meio dos stories no Instagram, a equipe da ex-sister mostrou como foi o encontro à distância. “Fica tranquila, fica em paz, agora vamos correr para fazer um bom trabalho”, aconselhou o cantor. “Te amo, também, meu amor! Fica com Deus, tamo junto, fica bem”, declarou.

“Aqui só tem amor! A gatinha colocando o papo em dia com o papai”, escreveu a equipe de Giovanna.

Vale lembrar que a dinâmica do Paredão era dupla. A irmã e dupla de Giovanna, Gracyanne Barbosa, foi escolhida pelo público para permanecer no Quarto Secreto, onde acompanhou o jogo sem que os outros participantes soubessem. Confira a chamada de vídeo entre Belo e Giovanna!

