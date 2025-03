Daniel Alves: Advogada fala pela primeira vez sobre absolvição do jogador

Advogada da família de Daniel Alves rompe o silêncio sobre a decisão da justiça de absolvê-lo da acusação de estupro

O jogador de futebol Daniel Alves foi absolvido pela Justiça da Espanha no caso da acusação de estupro de uma mulher em uma boate no ano de 2022. A decisão foi tomada pelos juízes do Tribunal Superior da Espanha nesta semana. Com isso, a advogada da família dele se pronunciou pela primeira vez sobre a decisão.

A advogada Graciele Queiroz, que representa a família do atleta, falou que todos recebem a absolvição com serenidade.

"Desde o início, a família esteve ao lado de Daniel Alves com a convicção inabalável de sua inocência. Em nenhum momento houve hesitação quanto à confiança depositada em sua palavra e em sua trajetória. Este é um passo importante para que, enfim, se faça justiça de forma plena, respeitando os direitos fundamentais e o devido processo legal. Seguiremos confiantes de que a verdade prevalecerá", informou ela, de acordo com o Portal Leo Dias.

Inicialmente, Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pela acusação de cometer estupro contra uma mulher em uma balada de Barcelona em dezembro de 2022. Ele chegou a ficar detido por 15 meses e estava em liberdade provisória desde 2024, quando pagou a fiança de 1 milhão de euros, cerca de R$ 6,5 milhões. Agora, com a absolvição, o atleta está livre da sentença.

Daniel Alves falou pela primeira vez após ser solto

O jogador de futebol Daniel Alves concedeu sua primeira entrevista após entrar em liberdade provisória. Ele ficou preso por mais de um ano sob a acusação de abuso sexual em uma boate da Espanha e foi condenado a mais de quatro anos de prisão. Porém, ele pagou a fiança e está solto.

Com isso, o atleta conversou com o jornal espanhol El Periódico e falou que está tranquilo. Ele disse que precisa manter a sua rotina de ir ao tribunal toda semana e que não sabe quanto tempo ficará em liberdade por causa dos recursos que ainda cabem na justiça.

Daniel Alves disse que sua única obrigação é se apresentar ao tribunal toda semana. “É isso que me cabe. Eu também não tenho muito mais para fazer”, disse ele. Então, ele completou: “Onde quer que eu vá, sobrevivo. Eu me adapto a tudo, porque para mim não é o lugar que faz a pessoa, e sim a pessoa que faz o lugar”.

