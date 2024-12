Presidente Lula faz sua primeira aparição após ser internado

Ainda internado no hospital, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reaparece em vídeo e mostra que está bem e caminhando: ‘Firme e forte’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tranquilizou os brasileiros nesta sexta-feira, 13, ao fazer sua primeira aparição após ter sido internado no início da semana. Ele segue sob cuidados médicos em um hospital de São Paulo, mas gravou um vídeo para mostrar que está se recuperando.

Nas redes sociais, ele apareceu em um vídeo caminhando pelos corredores do hospital com seu neurocirurgião e agradeceu pelo carinho dos brasileiros. "Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com @marcos_stavale, o neurocirurgião cirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira", disse ele.

E completou: "2025 está chegando e temos muitos encontros pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado pelo carinho de vocês e por toda a dedicação da equipe médica. O amor que recebo me mantém sempre pronto para seguir!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Qual é o quadro de saúde de Lula?

De acordo com os boletins médicos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado em um hospital de São Paulo e seu quadro de saúde evolui dentro do previsto. Ele está bem, lúcido e em recuperação dos procedimentos que realizou.

O boletim mais recente foi compartilhado na manhã desta sexta-feira, 13. “O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos. Segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores. O Presidente continua sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio”, atualizou.

Leia também: Vidente faz previsão preocupante para o presidente Lula