Vidente faz previsão preocupante para o presidente Lula

Vidente dos famosos surpreende ao falar sobre o futuro do presidente Lula, que está internado após hemorragia na cabeça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está internado em um hospital de São Paulo desde o início da semana ao passar por procedimentos contra um hematoma na cabeça. Agora, um vídeo de uma vidente viralizou na internet com uma previsão para o futuro do político.

De acordo com a vidente Chaline, que é conhecida por suas previsões sobre os famosos, o presidente do Brasil corre risco de vida nos próximos meses. Ela contou em uma entrevista que mandou um recado para a filha de Lula, Lurian, sobre a preocupação com a saúde do político.

“Lula. Hospital. Infelizmente eu vou dizer e digo de novo. Falei para Lurian, que a gente conversa bastante, que é a filha dele: tem que cuidar. Eu falei: o teu pai está com os dias contados aqui na terra. Já foi falado e não só eu, outros videntes já viram. Então hospitalização ou tratamento oculto, ou um tipo de metástase”, afirmou ela.

Qual é o quadro de saúde de Lula?

De acordo com os boletins médicos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado em um hospital de São Paulo e seu quadro de saúde evolui dentro do previsto. Ele está bem, lúcido e em recuperação dos procedimentos que realizou.

O boletim mais recente foi compartilhado na noite de quinta-feira, 12. “O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados intensivos. Pela manhã, foi submetido a um procedimento endovascular (embolização da artéria meníngea média). Na parte da tarde, realizou novos exames laboratoriais e, no início d anoite, foi retirado o dreno intracraniano, sem intercorrências. Permanece lúcido e orientado, conversando normalmente, alimentou-se bem e recebeu visitas de familiares”, informaram.

Leia também: Janja atualiza estado de saúde de Lula após novo procedimento