Poliana Rocha diz se está brigada com Hariany Almeida: 'Não tem'

Questionada em sua rede social, Poliana Rocha diz se está brigada com a namorada do enteado Matheus Vargas, a influenciadora Hariany Almeida; veja

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social nesta quarta-feira, 31, para conversar com os seguidores enquanto fazia o cabelo no salão de beleza. E uma das perguntas que ela recebeu foi sobre a namorada de seu enteado Matheus Vargas, a ex-BBB Hariany Almeida.

A loira então foi questionada sobre estar brigada com a influenciadora. A mãe de Zé Felipe esclareceu que não há nenhum problema entre elas, pelo contrário, que elas se dão muito bem e que está até sentindo falta da ex-A Fazenda.

"Jamais, nós nos damos super bem, acho ela uma menina incrível super batalhadora, várias vezes ela vai lá pra casa, tenho uma relação maravilhosa, inclusive, tô morrendo de saudade dela que ela tá viajando já faz um tempão e é isso, não tem nenhum motivo de ter briga entre nós duas", esclareceu a sogra de Virginia Fonseca.

Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha colocou um biquíni de Hariany Almeida enquanto estava na fazenda comemorando os 61 anos de Leonardo. A influenciadora, que está viajando fora do Brasil, então reagiu ao ver a esposa do sertanejo usando uma peça de sua marca.

Hariany Almeida revela como é relação com Poliana Rocha

Hariany Almeida abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e sanou algumas curiosidades dos seguidores. Questionada sobre a relação com Poliana Rocha, madrasta de Matheus Vargas e mulher do cantor Leonardo, a influenciadora compartilhou uma foto com a empresária e não poupou elogios à sogra de Virginia Fonseca.

"Aproveitando que ela tá aqui do meu ladinho... Muito boa, Poli já virou minha conselheira kkk é uma fofa, gente. Vocês sempre mandam mensagens dizendo que ela é um ser de luz, e realmente é... é sempre muito leve estar perto dela", afirmou a ex-BBB.