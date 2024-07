Virginia fica do lado de Leonardo ao ver postura de Poliana com sua filha

Após Poliana Rocha tomar bronca de Leonardo por atitude com Maria Alice, Virginia fica do lado do sogro e opina sobre situação

A influenciadora Virginia Fonseca reagiu ao ver um desabafo de Poliana Rocha nesta quinta-feira, 18, sobre mimar muito suas netas. A mãe de Zé Felipe tomou uma bronca de Leonardo ao ficar com dó de Maria Alice, de 3 anos, por ela estar com saudade de seu quarto, que está sendo reformado para a chegada de José Leonardo.

Reclamando por estar dormindo na cama de casal e no quarto de hóspedes na casa dos avós, a pequena foi consolada pela loira e o sertanejo chamou a atenção da esposa. Virginia Fonseca também opinou e deu razão para o sogro.

Em seus stories, a famosa comentou que durante a viagem que fez com Poliana Rocha para os EUA para montar o enxoval do caçula, ela tinha a mesma vontade de Leonardo ao vê-la "dengando" as garotas. "Mima muito. Lá em Orlando eu tava tipo o Leo com a Poli", riu da situação sobre ela ser uma vovó muito coruja.

Para que não acompanhou, a empresária tomou uma bronca de Leonardo nesta quinta-feira, 18, ao ficar chateada por ver Maria Alice com saudade de seu quarto na casa deles. É bom lembrar que a esposa do sertanejo está reformando o quarto dos netos em sua mansão pela terceira vez e a obra começou escondido do cantor.

Poliana Rocha expõe motivo de só fazer quartos para os filhos de Zé Felipe

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, foi questionada mais uma vez sobre só ter feito quartos para os filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe em suas casas. Após mostrar que está montando um cômodo para os netos em sua mansão em Goiânia, a loira preparou dois cantinhos para o trio na fazenda.

Depois da nora exibir o resultado realizado especialmente para Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo na fazenda Talismã, Poliana Rocha recebeu uma pergunta em sua rede social sobre só arrumar quartos para os herdeiros de seu filho e não para os outros netos de Leonardo. Novamente, a influenciadora esclareceu a questão, já que já havia falado sobre o assunto outras vezes.

"O Noah nunca vai, tem um ano que não vai lá... Infelizmente! E as filhas do Pedro vão apenas uma vez por ano! Esse mês que intimei eles irem e vão estar conosco em julho... no mais, elas vão muito pouco! Além do que, Maria Sofia já está mocinha e Mavie sempre curte quartinho juntos das priminhas!", explicou. Veja mais o que ela disse aqui.

