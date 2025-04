Graciele Lacerda revela se pretende ter mais filhos com Zezé Di Camargo

Mãe de Clara, do casamento com Zezé Di Camargo, a influenciadora digital Graciele Lacerda respondeu se pretende engravidar novamente

A influenciadora digital Graciele Lacerda aproveitou um tempo livre para abrir uma caixa de perguntas nos Stories de sua rede social para responder algumas curiosidades de seus seguidores nesta sexta-feira, 25. E uma fã quis saber se ela pretende engravidar novamente. Ela é mãe de Clara, de 4 meses, fruto do casamento com Zezé Di Camargo.

"Eu e o Zezé, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente tem 2 embriões lá ainda. E de vez em quando eu dou umas cutucadinhas. Às vezes ele fala assim: 'Vamos deixar mais pra frente' e às vezes ele fala: 'Não, agora não'. Mas, por agora, realmente não. Mas eu não vou descartar. Ainda não. Porque eu ainda estou muito aflorada, mas vamos ver mais para frente o que vai acontecer. Não sei. Eu não posso responder isso pra vocês agora", ela respondeu.

Graciele Lacerda fala de superação ao relembrar tentativas de engravidar

Antes do nascimento da pequena Clara Lacerda Camargo, que nasceu no dia 25 de dezembro, Graciele Lacerda passou por algumas tentativas de engravidar, mas que não acabaram vingando. Recentemente, ela relembrou os momentos de superação que enfrentou durante as tentativas de engravidar e aconselhou uma seguidora.

"O que eu posso te falar é: fique calma, mantenha sua fé. Pede muito à Deus sabedoria, para te fortalecer e acredite sempre. Não desista, jamais desista! Isso foi uma coisa que eu fiz, eu não desisti. Toda vez que não dava certo, eu chorava, meu médico falava comigo, eu chorava, chorava. No outro dia eu acordava, ligava para ele e falava: bora? Bora para próxima! Ele não acreditava quando eu falava isso", disse em um trecho. Veja o relato completo!

