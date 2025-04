Familiares e amigos dão o último adeus a Lúcia Alves durante velório

O velório da atriz Lúcia Alves, que faleceu aos 76 anos, acontece neste sábado, 26, no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro

O velório da atriz Lúcia Alves acontece neste sábado, 26, no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, entre 10h e 14h. A artista morreu aos 76 anos na última quinta-feira, 24, vítima de complicações de um câncer de pâncreas.

Com lágrimas nos olhos e o semblante entristecido, amigos, fãs e familiares da atriz foram fotografados pelos paparazzi enquanto se despediram de Lúcia. O ator Ernesto Picccolo e a atriz Ursula Corona estiveram entre os presentes. Um admirador da atriz também prestou sua homenagem no local.

A atriz estava internada em estado grave na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro, após passar mal e sentir falta de ar um dia antes, quando foi levada ao Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon, onde revebeu os primeiros cuidados.

Além do câncer no pâncreas, Lúcia também era diagnosticada com diabetes e apresentava um quadro de fascite plantar, inflamação do tecido que liga o calcanhar aos dedos dos pés.

"A Casa de Saúde São José confirma o falecimento de Lúcia Alves na tarde desta quinta-feira, 24 de abril, aos 76 anos. A paciente estava internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) desde o dia 14 de abril. A instituição se solidariza com os familiares, amigos e fãs da atriz.", diz a nota emitida pela Casa de Saúde São José.

Carreira

Ao longo de sua carreira, esteve no elenco de tramas como Bicho do mato (1972), Carinhoso (1973), Helena (1975), Nina (1977), Eu prometo (1983), Partido alto (1984), Ti Ti Ti (1985), Barriga de aluguel (1990), Mulher (1998), O Cravo e a Rosa (2000) e Sob Nova Direção (2004-2007).

Além da TV Globo, Lúcia atuou em novelas do SBT, Record e Manchete. Seu último trabalho na TV foi em República do Peru (2015), seriado da TV Brasil. No cinema, compôs o elenco de Lua Cheia (1989), Bendito Fruto (2004) e outros títulos.

