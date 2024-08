Poliana Rocha chama a atenção ao mostrar Leonardo de sunga

Acompanhando Leonardo em pescaria, Poliana Rocha chama a atenção ao flagrar o cantor de sunga e mostrar clique na rede social; veja

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, está acompanhando o sertanejo na viagem pela fazenda deles em Tocantins. Grande amante da pescaria, o famoso adora ir ao local para isso e, dessa vez, já foi com a embarcação que ganhou de presente de aniversário de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Fazendo pose em sua lancha luxuosa, o artista foi flagrado pela esposa, que, muito apaixonada e nada ciumenta, compartilhou o registro do amado de sunga. Usando uma camiseta, boné e a roupa de banho estampada, Leonardo se mostrou com a vara de pesca.

Além de exibir o marido na rede social, Poliana Rocha esbanjou seu corpaço escultural ao postar uma foto de biquíni. Usando um modelo de cor vibrante, a mãe de Zé Felipe arrancou elogios com tanta beleza.

Essa não é a primeira vez que a influenciadora chama a atenção ao exibir o sertanejo de sunga. Tempos atrás, ela publicou um registro dele só de roupa de banho no futebol e as pernas torneadas do famoso roubaram a cena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha opina sobre Leonardo exagerar na bebida

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, abriu o jogo sobre o hábito do sertanejo de beber. Após nos últimos dias viralizar o vídeo dele cambaleando ao deixar a mansão de Zé Felipe e Virginia Fonseca, a mulher do artista foi questionada sobre o assunto.

Em sua rede social, a jornalista abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores enquanto estava fazendo o cabelo no salão de beleza e foi questionada sobre ficar brava quando Leonardo exagera no álcool. Poliana Rocha então foi sincera e falou o que pensa sobre o assunto. Saiba o que ela disse aqui.