Cintura fina da esposa de Leonardo rouba a cena em nova foto

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha exibe o bronzeado impecável em foto no barco que o marido ganhou da nora Virginia Fonseca

Esposa de Leonardo, a empresária Poliana Rocha agitou as redes sociais nesta terça-feira, 6, ao compartilhar nova foto durante passeio no Tocantins. Ela aproveitou o dia ensolarado ao lado do marido e de amigos no barco que ele ganhou de presente da nora Virginia Fonseca e do filho Zé Felipe.

Durante o passeio em um rio, Poliana apareceu de biquíni no estilo fio-dental e deixou à mostra suas curvas impecáveis. Tanto que a cintura fina, a barriga sarada e as pernas torneadas chamaram a atenção dos fãs.

Nos comentários, ela foi alvo de vários elogios para sua beleza. “Maravilhosa”, disse um seguidor. “Mulher linda demais”, comentou outro. “Que gata”, declarou mais um.

Poliana Rocha mostra como são as refeições da fazenda de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou como são feitas as refeições na Fazenda Talismã. Após chegar à propriedade com o amado para celebrar a chegada do aniversário de 61 anos dele, a influenciadora fez alguns vídeos exibindo as comidas que são oferecidas para a família e seus convidados.

Como de costume e já mostrado algumas vezes pela nora deles, a apresentadora Virginia Fonseca, na residência do sertanejo são colocados vários pratos na mesa da área externa que dá para o lago. No café da manhã, à tarde e na janta são oferecidas as refeições muito fartas e com muita diversidade. A influenciadora ainda aproveitou o clima de aniversário para fazer um banquete ainda mais especial. Veja mais aqui.