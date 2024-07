Conheça os detalhes do barco milionário que Leonardo ganhou de Virginia e Zé Felipe

Virginia e Zé Felipe presentearam Leonardo com barco milionário que possui dois andares e até uma varanda gourmet; aos detalhes!

No início da semana, Virginia Fonseca e Zé Felipe surpreenderam Leonardo com um presente de tirar o fôlego: um barco milionário. Em celebração ao aniversário do pai e sogro, eles não economizaram e escolheram um modelo luxuoso. Agora, novos detalhes da embarcação do cantor sertanejo foram revelados e são de cair o queixo.

Para presentear o sogro, Virginia e Zé Felipe encomendaram uma embarcação de luxo, que foi entregue diretamente no lago da fazenda do artista no interior de Goiás. Quando chegou em sua propriedade, o sertanejo foi surpreendido com a nova aquisição da família e seu presente de 61 anos: um VCat Aurora 900 UP, avaliado entre R$ 750 mil até R$ 1,5 milhões , a depender das comodidades desejadas.

Com capacidade para receber até 24 convidados, Leonardo poderá velejar em grande estilo. Isso porque a embarcação possui um deck duplo, com lugares para sentar, e uma varanda gourmet equipada com mesa, cristaleira, sofá retrátil, além de um cabine de pilotagem de alta tecnologia. Ah, vale mencionar também que o item foi personalizado!

Para tornar o presente ainda mais especial, Virginia e Zé Felipe personalizaram alguns dos móveis do barco com desenhos que representam seus herdeiros, que são netos de Leonardo: Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de apenas um, e José Leonardo, que está por vir. Assim, além de velejar, o cantor estará sempre perto dos netinhos.

"Essa semana é aniversário do Leo e já iniciamos as comemorações!!!!! Já entregamos nosso presente pra ele, até para a gente curtir juntos esses dias aqui na fazenda!!! Léo é uma das melhores pessoas que eu conheço e merece tudo de melhor que o mundo pode oferecer. VIVA O LEOOO”, Virginia falou sobre a escolha do presente do sogro; assista ao momento:

Virginia recebeu críticas após presentear Leonardo:

Virginia e Zé enfeitaram o barco de Leonardo com os nomes dos três filhos: José Leonardo, Maria Flor e Maria Alice. Porém, os internautas criticaram a atitude do casal. Várias pessoas apontaram que a influenciadora deveria ter escrito os nomes de todos os netos do cantor sertanejo e não apenas os nomes dos seus filhos. Porém, os fãs da influencer saíram em defesa dela; confira a repercussão!