Lucas Rangel desabafa após invadirem o quarto de sua avó no hospital

Em suas redes sociais, Lucas Rangel desabafou sobre uma situação difícil que viveu após invadirem o quarto de sua avó no hospital

Neste sábado, 15, Lucas Rangel desabafou em suas redes sociais após passar por uma situação bastante complicada. O influenciador foi visitar sua avó no hospital e duas meninas invadiram o quarto para tentar tirar uma foto com ele.

"Eu estava visitando minha avó que está no hospital. Ela está há um tempo já indo e vindo de hospital. Mas sem adentrar muito na questão da doença, eu passei por uma situação muito invasiva e que para você que trabalha na área ou queira trabalhar com isso, eu venho aqui fazer só um chamado para ter um auto controle nesses momentos. Minha avó está em uma situação muito crítica, ela está com problemas que foram agravando. Ela já está bem velha também. A gente está muito triste de um modo geral e as vezes eu sinto que falta empatia nesses ambientes como hospital onde a pessoa não sabe o que você está passando, o que você está sentindo e ela te trata como se você fosse um produto", começou ele.

Em seguida, ele contou o que aconteceu. "Fui ver minha avó, a porta abre, duas meninas entram gritando o meu nome, pedindo foto. A minha avó dormindo, o meu pai chorando e elas não se tocaram. Eu saí muito revoltado, muito chateado. Mesmo sendo pessoas que gostam de mim, que me acompanham, para mim não era um momento feliz. Fica meu alerta para pessoas que trabalham em hospital, para ter cuidado nesses momentos porque é de uma falta de respeito que eu nunca vi na minha vida. Não se faz isso, você não entra em um quarto com uma pessoa doente, invade o espaço de uma família que está triste gritando e pedindo foto. Se vocês tivessem me abordado no corredor, teria sido completamente diferente, mas esse nível de invasão eu nunca tinha visto na minha vida. Me senti muito invadido e violado".

Por fim, o famoso afirmou que não pretende reclamar da situação na ouvidoria do hospital. "Cara, não quero o mal delas. Por isso não dei detalhes de onde foi e tudo mais. Em situações assim, as vezes ficariam até sem emprego. Tenho certeza que na maldade não fizeram, mas foi um grau de frieza surreal", concluiu.

Celebração

Recentemente, Lucas Rangel e Lucas Bley se casaram em uma cerimônia para lá de luxuosa. E já se passaram quatro meses da data especial.

Na terça-feira, 11, o digital influencer mostrou um porta retrato com uma foto do casamento e se declarou ao amado.

"Quatro meses casado com o amor da minha vida", escreveu Lucas Rangel em suas redes sociais. Em outro momento, o famoso ainda fez piada com os gastos da festa. "Pagando até hoje", disse.

