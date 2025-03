Isabelle Nogueira faz reflexão um mês após fim do noivado

Em suas redes sociais, Isabelle Nogueira fez uma reflexão cerca de um mês após o fim do seu noivado com Matteus Amaral. Confira!

Em suas redes sociais, Isabelle Nogueira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina em seus mais de seis milhões de seguidores.

Neste sábado, 15, cerca de um mês após o fim do seu noivado com Matteus Amaral, a ex-BBB fez uma reflexão de como as coisas sempre dão certo para ela.

"Eu sou muito abençoada! Muito! Que Deus tenha misericórdia porque às vezes eu até duvido do poder de Deus na minha vida. São coisas tão simples que impactam meu dia que vejo o quanto eu sou abençoada e amada, por Deus principalmente... Deus fala de todas as formas. A gente tem que se atentar. Tudo para mim dá certo", disse ela.

Em seguida, a famosa afirmou que pessoas que convivem com ela também já perceberam isso. "Todo mundo que convive e trabalha comigo fala isso... 'Nossa, como você é sortuda! Parece que tudo dá certo para você'. Antes de ser sortuda, eu sou muito abençoada. Deus tem um cuidado, um carinho. É surreal, e são nessas pequenas coisas que eu vejo", concluiu.

Acabou mesmo

Na terça-feira, 18, internautas e fãs de Isabelle Nogueira notaram uma atitude da influenciadora que surpreendeu os seguidores: ela deixou de seguir o ex-noivo, Matteus Amaral, no Instagram. O ex-casal, que se conheceu durante o BBB 24, viveu um noivado de três meses antes de anunciar o término no início de fevereiro.

Na web, ambos reforçaram que a separação aconteceu por incompatibilidade e pediram para que os fãs não acreditassem em especulações. “Eu voltei aqui, eu não entro no meu Instagram desde o dia que postei a nota. Eu decidi me recolher e acolher meus sentimentos… Não é simples encerrar ciclos, principalmente quando se trata de um relacionamento amoroso que se encerra com sentimentos, projetos e expectativas”, disse Isabelle.

“Mas eu acredito que ficou muito claro o real, verdadeiro e único motivo da nossa separação. Pode até não parecer simples ou, até mesmo, tão óbvio, mas esse motivo só passa a ser perceptível e comprovado no dia a dia, na convivência. Esse motivo também veio acompanhado de uma dose muito alta de honestidade, tanto entre ambas as partes quanto com vocês, que sempre emanaram muito amor por nós”, completou.

Leia também: Affair de Matteus Amaral: Saiba quem é a nova pretendente do ex-BBB