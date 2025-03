Sthefany Brito comenta sobre amamentação: 'Tem dias que não quer'

Em suas redes sociais, Sthefany Brito contou como está a amamentação do filho Vicenzo, que atualmente está com seis meses

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, ela é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de seis meses.

Neste sábado, 15, a atriz contou que ainda amamenta o filho caçula, mas que esse momento pode chegar ao fim em breve, já que o bebê rejeita o peito algumas vezes.

"Sobre a nossa amamentação: Tem dias que ele não quer o meu peito. Ontem não mamou e hoje sim. E assim vamos. Enquanto eu tiver leite e ele quiser vamos seguindo", disse ela.

O último trabalho de Sthefany Brito foi como a Laísa em Reis, novela exibida pela Record TV em 2022.

Desabafo

A atriz sempre faz questão de mostrar na web uma maternidade real, ressaltando que é impossível dar conta de tudo.

Na quinta-feira, 27, a famosa desabafou sobre o fato de não conseguir colocar o filho caçula para dormir e afirmou que isso faz parte.

"Eu amo esses momentinhos só nós dois. Ontem cheguei em casa tarde com Enrico porque viemos de uma festa de um amiguinho dele, e Vicenzo já estava dormindo. Fiquei com o coração apertado porque eu amo muito nossa rotina do soninho. Banho e o mamazinho. Hoje estamos aqui grudadinhos. Ser mãe de dois é um eterno equilíbrio de muitos pratinhos", disse ela.

Recentemente, uma internauta quis saber como a famosa descobriu que estava grávida pela primeira vez. "Descobri já com oito para nove semanas. Como foi no susto, eu não achava que estava grávida. Mas andava estranha... Pegava no sono do nada sem perceber. Menstruação estava atrasada, mas isso nem era tão anormal para mim porque nunca fui muito regulada. E aí meu peito estava enorme e começou a ficar dolorido, esse foi o sintoma que mais achei estranho", começou ela.

