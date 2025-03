Margareth Serrão ganha declaração romântica do namorado

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão foi surpreendida pelo namorado com uma homenagem especial: 'Momentos maravilhosos'

O amor está no ar! Margareth Serrão foi surpreendida pelo namorado, Danilo Nascimento, mais conhecido como Danilo Sanfoneiro, com uma declaração bastante romântica. Na tarde deste sábado, 15, o músico compartilhou em suas redes sociais uma foto recente do casal e aproveitou para ressaltar o quanto é feliz ao lado da companheira.

O registro escolhido por Danilo foi feito nos últimos dias, durante o casamento de Samara Pink e Thiago Stabile, sócios de Virginia Fonseca - filha de Margareth. No clique, o casal aparece com looks combinando em tom de azul.

"Viver não é a mesma coisa que estar vivo… momentos maravilhosos ao seu lado que serão inesquecíveis! Obrigado por você existir e fazer parte da minha vida", escreveu o namorado de Margareth Serrão na legenda da postagem.

Encantados com a homenagem de Danilo Sanfoneiro, diversos internautas fizeram questão de deixar mensagens carinhosas aos dois nos comentários. "Lindos, que Deus continue abençoando grandemente e os protegendo!", desejou uma seguidora. "Felicidades, união e muito amor para vocês!", disse outra.

Vale lembrar que Margareth Serrão e Danilo Sanfoneiro assumiram publicamente a relação em fevereiro deste ano. O músico, no entanto, já era conhecido da família de Virginia Fonseca há algum tempo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danilo Nascimento (@danilosanfoneirooficial)

A nova obra na mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Na última sexta-feira, 14, a influenciadora digital Virginia Fonseca contou que decidiu fazer uma nova reforma em sua mansão de 7 mil m², localizada em um condomínio fechado em Goiânia. Por meio das redes sociais, a esposa de Zé Felipe revelou que aumentará o closet do casal.

Além disso, Virginia também explicou que pretende fazer um espaço apenas para guardar bolsas, com direito a uma porta blindada. "A gente aumentou o nosso closet! Vai vir os móveis planejados, que é a parte que mais demora! Aqui vai ser tudo móvel e vai ter um sofá, vai ficar bem bonito", relatou ela ao mostrar as obras no local.

