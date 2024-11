Nora de Cesar Filho quer dar curso sobre relacionamentos amorosos

Casada com Luigi Cesar, herdeiro de Cesar Filho, a jovem Julia Vieira conta que pensa em criar um curso sobre ter um relacionamento abençoado

Nora do apresentador Cesar Filho, a jovem Julia Vieira é casada com o jovem Luigi Cesar e os dois são líderes religiosos. Com isso, eles pensam em criar um curso para ensinarem para outros casais sobre como ter um relacionamento abençoado e de sucesso na vida amorosa.

Ela falou sobre o plano em uma mensagem nas redes sociais e disse que sempre recebe pedidos para dar conselhos sobre casamento. "Com toda certeza pensamos em criar um curso e um método para ensinar sobre como ter um relacionamento abençoado. As perguntas que mais recebemos são sobre isso", disse ela.

E completou: "Quando as pessoas querem investir em algo novo ou iniciar uma nova profissão, elas costumam estudar e se capacitar para isso. Por que não nos capacitamos para entrar em um relacionamento e nos casar? As pessoas acham que o casamento é algo intuitivo, mas não é. Precisamos estudar, amadurecer e nos capacitar para isso".

Então, Julia contou que o objetivo do curso seria ensinar o que eles aprenderam e colocaram em prática ao longo do relacionamento. "Luigi e eu fizemos isso. Lemos muito sobre isso. Se podemos ter esse relacionamento extraordinário há quase três anos é porque existe uma série de princípios que colocamos em prática. Queremos ensinar esses princípios que podem também transformar qualquer relacionamento que esteja ruim em um relacionamento extraordinário", afirmou.

Declaração de amor de Luigi Cesar para a esposa

Filho do apresentador Cesar Filho com Elaine Mickely, o jovem Luigi Cesar esbanjou romantismo ao celebrar o seu amor pela esposa, a influencer Julia Vieira. Os dois se casaram há poucas semanas e foram juntos a um evento em um hotel de luxo no Rio de Janeiro no último final de semana.

Com isso, ele compartilhou os looks deles em fotos do casal trocando carinhos. Na legenda, ele aproveitou para declarar o seu amor. "Como eu te amo minha princesa linda, como é bom viver todas as aventuras do seu lado... Você é o maior e melhor presente que Jesus me entregou! Te amo meu amor", disse ele.

Ao ver o post do marido, Julia fez questão de responder nos comentários. "Amor de toda a minha vida, casar com você, depois de Jesus, foi a melhor coisa que me aconteceu", declarou.

