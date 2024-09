Recém-casado, herdeiro de Cesar Filho ainda não saiu da casa do pai. Saiba o motivo

Cesar Filho revela o motivo para o filho caçula, Luigi Cesar, ainda estar na casa dos pais após ter se casado com Julia Vieira

O apresentador Cesar Filho surpreendeu ao contar que seu filho caçula, Luigi Cesar, ainda está morando na casa dos pais após se casar. O rapaz se casou com Julia Vieira há poucas semanas, mas os dois ainda não finalizaram a obra do apartamento deles. Com isso, eles estão hospedados na casa dos pais.

“Ele ainda está morando conosco, né? Sim, está esperando o apartamento ficar pronto. Ele nem está no quarto dele, está no quarto de hóspedes, mas temos que aproveitar esse momento, né?”, disse Cesar ao colunista Leo Dias.

Declaração de amor de Luigi Cesar para a esposa

Filho do apresentador Cesar Filho com Elaine Mickely, o jovem Luigi Cesar esbanjou romantismo ao celebrar o seu amor pela esposa, a influencer Julia Vieira. Os dois se casaram há poucas semanas e foram juntos a um evento em um hotel de luxo no Rio de Janeiro no último final de semana.

Com isso, ele compartilhou os looks deles em fotos do casal trocando carinhos. Na legenda, ele aproveitou para declarar o seu amor. "Como eu te amo minha princesa linda, como é bom viver todas as aventuras do seu lado... Você é o maior e melhor presente que Jesus me entregou! Te amo meu amor", disse ele.

Ao ver o post do marido, Julia fez questão de responder nos comentários. "Amor de toda a minha vida, casar com você, depois de Jesus, foi a melhor coisa que me aconteceu", declarou.